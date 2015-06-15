Календарь важных событий и макростатистики на неделю с 15 по 19 июня

Наступившая неделя очень спокойно пройдет в Азии: здесь будет мало свежих экономических релизов и событий. Несколько важных цифр выйдут в Европе, но самое главное будет происходить в США: здесь в среду будет объявлена процентная ставка ФРС, с речью выступит Джанет Йеллен. Рынки напряженно ждут этого момента. От того, какие намеки будут усмотрены в риторике главы ФРС, будет зависеть и курс основных валют, и котировки золота, и многие другие рыночные параметры.

Самые интересные события понедельника, 15 июня, происходят сегодня в Европе. Индексы цен производителей опубликованы в Швейцарии и Италии (оба оказались хуже прогнозных значений). Российский Центробанк обнародует решение о процентной ставке. Ожидается цифра сальдо торгового баланса по еврозоне в целом. В 16.00 мск с речью выступит глава ЕЦБ, Марио Драги.

В США выйдут несколько индексов, самым важным из которых, пожалуй, можно считать цифру объема промышленного производства за май.

Во вторник, 16 июня, торговый день начнется с речи заместителя главы Резервного Банка Австралии, Гая Дебелля, а вслед за этим выйдет в свет протокол последнего заседания австралийского регулятора. На азиатских рынках будет тихо.

В еврозоне выйдут сразу два важных индекса потребительских цен: в Германии и Великобритании. В Германии выпустят еще и индекс текущих экономических настроений ZEW, который покажет, насколько инвесторы воодушевлены текущей программой QE.

Выйдет цифра ВВП России в квартальном выражении.

В США будет опубликована важная статистика по количеству выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в мае. Эти данные обычно служат своеобразным индикатором состояния экономики.

Среда, 17 июня, ознаменуется выходом данных по экспорту, импорту и сальдо торгового баланса за май в Японии. Затем внимание рынков переместится в Европу. Сальдо торгового баланса будет выпущено и в Италии, но главными событиями европейского торгового дня станут разномастные публикации в Великобритании. Здесь выйдут цифры по среднему уровню заработной платы с учетом премий, изменению числа заявок на пособие по безработице и протокол голосования по подъему процентной ставки Банка Англии. В целом по еврозоне будет выпущен индекс потребительских цен за май.

Интересной будет сессия в США. Помимо еженедельной сводки о запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, инвесторы с нетерпением ждут заявления Комитета по открытым рынкам (FOMC), решения по процентной ставке ФРС и выступления Джанет Йеллен, главы американского регулятора. В преддверии этих событий рынки сейчас может немного лихорадить, потому что в словах Йеллен все будут искать намеки на то, когда же наконец ФРС поднимет процентную ставку.

В четверг, 18 июня, выйдут данные по ВВП в Новой Зеландии, в Китае опубликуют индекс цен на жилье, а в Гонконге — данные об уровне безработицы за май. Больше в Азиатско-Тихоокеанском регионе важной статистики не будет, и внимание инвесторов переместится в Великобританию, где будут выпущены данные по розничным продажам (базовый индекс и объем). В полдень выйдут цифры по рынку труда в еврозоне — уровень заработной платы и индекс стоимости рабочей силы. Внимание рынков будет приковано к заседанию Еврогруппы - совета министров финансов еврозоны, на котором, как ожидается, будет окончательно решена судьба Греции.



В США будет опубликована статистика, которая после заявления FOMC на этой неделе станет, пожалуй, главной для мировых финансовых рынков: индекс потребительских цен покажет, насколько вероятен приход инфляции к целевому значению; число первичных заявок на получения пособий по безработице продемонстрирует силу рынка труда, а индекс производственной активности просигнализирует о том, в каком состоянии находится промышленность.

И, наконец, в пятницу, 19 июня, выйдет индекс цен производителей (PPI) в Германии за май, баланс счета текущих операций по еврозоне. В Канаде выпустят ИПЦ.

В США с речью выступят два члена FOMC — Местер и Уильямс, но на фоне речи госпожи Йеллен в среду рынки вряд ли сильно отзовутся на это событие.