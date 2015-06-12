Еврозона впервые официально обсудила дефолт Греции

Как рассказал один из высокопоставленных чиновников ЕС информационному агентству Reuters, сегодня в ЕС впервые официально обсуждалась возможность дефолта Греции. Это произошло после того, как переговоры между Афинами и их международными кредиторами окончательно зашли в тупик, а МВФ отозвал своих представителей из Брюсселя по причине слишком серьезного расхождения позиций между сторонами.

На следующей неделе готовится встреча Еврогруппы (министров финансов еврозоны), которая завершится в Братиславе в четверг поздно вечером. Есть мнение, что именно на ней решится, что будет с Грецией дальше. Существует три возможных сценария развития событий.

Сейчас уже, к сожалению, самым маловероятным из них будет успешное завершение переговоров, спешное заключение сделки «деньги за реформы», выдача Афинам оставшихся 7,2 млрд, заложенных под программу ее спасения, и выполнение Грецией своих обязательств в срок. Напомним, 30 июня страна должна перечислить в МВФ 1,6 млрд евро.

Второй возможный вариант — дальнейшее расширение текущей программы спасения, которая заканчивается в этом месяце, до марта 2016 года, а значит — продолжение изнурительных переговоров.

И, наконец, на таком высоком уровне в ЕС обсудили третий сценарий — возможность того, что Греция объявит дефолт по своим обязательствам. До сих пор, согласно осведомленных источниках, всерьез такой «план Б» не обсуждался еще никогда. Обсуждение было чисто умозрительным, поскольку подобных прецедентов в еврозоне еще не было. Большинство дискутировавших пришли к общему мнению, что дефолт наверняка заставит Грецию ввести контроль за движением капитала, чтобы предотвратить отток евро из страны, а также может повлечь за собой выдачу векселей Афинами в качестве альтернативного средства оплаты.