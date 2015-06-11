ЕС говорит Греции: время вышло, больше никаких игр

В четверг Европа прямо предупредила премьер-министра Греции, Алексиса Ципраса, о том, что время вышло и он должен перестать играть с будущим своей страны, а вместо этого принять ответственное решение, чтобы избежать разрушительного дефолта.

Сегодня, после четырех месяцев безрезультатных переговоров, было обнародовано сообщение для левого правительства Греции от лица председателя Европейского Совета, Доналда Туска. В выражениях поляк церемониться не стал.

«Времени играть больше нет. Боюсь, скоро придет день, когда кто-то скажет, что игра закончена», — сказал Туск на пресс-конференции после саммита представителей стран ЕС и Латинской Америки. — «Очевидно, что от нас сейчас ждут не переговоров, а решения».

Резкое высказывание Туска усиливается мощными предупреждениями со стороны президента Бундесбанка, Йенса Вайдмана, и комиссара ЕС по экономике, Пьера Московичи. Они тоже сказали о том, что время истекает, и не за горами банкротство Греции и ее возможный выход из состава еврозоны.



Их суровый тон резко контрастирует с более оптимистичным фоном, поступающим со стороны чиновников ЕС, участвующих в подробных переговорах с Грецией, которые говорят, что сейчас возник хороший шанс на заключение соглашения уже на следующем заседании министров финансов еврозоны 18 июня в Люксембурге.

Сегодня поздно ночью переговоры между Ципрасом и лидерами Германии и Франции не закончились ничем революционным, хотя все участники заявили, что соглашение уже совсем близко. Канцлер Германии, Ангела Меркель, сказала: «В конце переговоров сложилось единодушное мнение, что Греция будет работать интенсивно, на всех парах, и в ближайшие дни все оставшиеся вопросы будут решены».

Вполне возможно, что на фоне очередной бессонной ночи это высказывание в определенной степени является политическим театром, а все попытки сторон сделать вид, что сделка уже близка — это просто способ избежать обвинений в неспособности предотвратить кризис. Ципрас тоже сказал, что видит решение, которое совсем близко.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сказал в интервью агентству Reuter, что шансы добиться на следующей неделе соглашения есть. Правительство Ципраса должно предложить альтернативные проекты пенсионной и налоговой реформы.

Другие источники, знакомые с ходом переговоров, тоже отмечают, что стороны близки к соглашению по первичному профициту, однако все еще не могут договориться о том, как его достичь. Эксперты ЕС и МВФ сомневаются в том, что меры, предлагаемые Грецией, смогут в этом помочь.

Между тем, у Ципраса проблемы внутри страны. Он сталкивается не только с давлением своих однопартийцев крайне радикальных взглядов, но и с мнением греческих избирателей. Те, наоборот, говорят, что хотят остаться в еврозоне и считают, что Ципрас должен пойти на уступки, чтобы достичь соглашения с кредиторами. Недавние опросы показали, что с апреля число недовольных ходом переговоров среди греческого населения выросло с 50,5% до 53,4%.