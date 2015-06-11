ЭКСПЕРИМЕНТ 1:1000 ИЛИ МОЖНО ЛИ ПРЕВРАТИТЬ 10 ДОЛЛ В 10 000 ДОЛЛ??? Ч.2.

Привет всем читателям!!!

Продолжаю отчет по эксперименту, который я озвучил в прошлый раз: "Можно ли превратить 10 долларов в 10 000 долларов?"

Напомню, что начав с центового счета и 10ти долл. в марте 2015, я за 3 месяца достаточно спокойной и безрисковой торговли довел депозит до 20 долл, но т.к. в абсолюте рост слишком медленный, решено было перевести средства на стандартный счет, что увеличило мои риски в 100 раз! Разумеется, вероятность прибыли выросла тоже в 100 раз, но я всегда думаю прежде всего о рисках в торговле.

Что могу сказать ))) Стиль торговли от спокойного, системного, превратился в скальперский, но сама система работы осталась та же. ТФ снизился с Н1, Н4 до М1 - М15. Нервов добавилось, т.к. события на минутках меняются быстрее, чем успеваешь сварить себе

кофе. При этом, однако, как я и ожидал, темпы роста моего депо сдвинулись в сторону профита с куда большим рвением и скоростью!

За 3 дня торговли я накинул на счет около 50%! Этот факт прибавил мне позитива ))) Но все же я внутренне хочу поскорее разогнать депо и вернуться к своей привычной ТС.

Буду держать в курсе развития событий!!!





А пока немного предыстории.

Хочется рассказать зачем я начал этот проект и почему я к нему так с трепетом отношусь.

А началось все 4 года назад с .... "Пирамидок"!!! Да, именно с пирамидок! И если бы мне кто-то до этого сказал, что я, медалист с двумя высшими влезу в пирамидки, я бы ответил, что никогда этого не может случиться со мной. Но... Я влез :))

Параллельно знакомый познакомил меня с рынком Форекс, куда я тоже влез сразу реальными деньгами, т.к. мне предложили "чудо-робота", который заработает мне рано или поздно мой миллион баксов!! Жалко только, что робот был не в курсе своего высокого предназначения.

Как вы наверное уже поняли, я слил все деньги, которые вложил. Суммы называть не буду, но можете поверить, что много!! Очень! Но, т.к. в трейдинге я был тогда совсем зеленый и мало в него верил, большая часть денег ушла в небытие вместе с пирамидками.

Должен сказать, что хоть я и был жутко раздосадован, но воспринял случившееся как хороший урок мне на будущее за свою безосновательную (именно так!) попытку нажиться на халяву. Так и должно было случиться.

Эти уроки потерь дали мне хороший пинок в развитии. Я принялся жадно изучать сначала "почему я влетел?", а сразу после "как оно в действительности должно быть?". Многочасовые бдения у монитора и за профильными книгами начали потихоньку выстраивать в моей голове целостную картинку финансового мира.

Так были сделаны мои первые шаги в мир трейдинга и инвестирования. По сути, я потерял (а точнее, просрал) все деньги, что имелись в закромах и остался на нуле. Но не бросил эту сферу, а взялся за голову и начал планомерную сложную работу над собой.





С тех пор прошло 4 года. Я еще не полностью восстановил свои потери. Но я не тороплюсь. Теперь я четко понимаю, что трейдинг это достаточно тяжелый труд. У меня уже сформирован хороший рабочий капитал, который позволяет мне неплохо себя чувствовать в финансовом плане, а так же постепенно восстанавливать потери.





Проект "1:1000" я начал потому, что хочу показать начинающим трейдерам, что придерживаясь системы, будучи до конца убежденными в своем успехе, практически любой сможет добиться успеха в трейдинге. Не нужно для этого бросать в рынок все свои сбережения, тем более брать кредиты, займы и т.п... Никогда! Если вы супер-трейдер, вы и 1 долл. превратите в миллион, только дайте себе шанс. А если нет, то рынок сожрет любую сумму.









Всем Успехов!!!



