Фондовые рынки Европы выросли, Уолл-стрит тоже открылась на подъеме

В среду все американские фондовые индексы начали торговую сессию ростом — впервые за пять дней. К 17.45 мск Dow Jones Industrial Average прибавил 0,97%; S&P 500 вырос на 0,88%; Nasdaq Composite окреп на 0,97%. Индекс Nasdaq Composite прервал четырехдневную проигрышную сессию. Американские акции вчера окончили день практически в нейтральной зоне после трех дней падения до этого. Начали расти котировки финансовых компаний и продавцов потребительских товаров.

Согласно вышедшей статистике, в США выросло количество заявок на ипотечные кредиты. Инвесторы ищут большей ясности в вопросе о сроках первого повышения ставки ФРС с 2006 года. Поэтому они оценивают макростатистику и ждут результатов второго квартала. «Рынок будет некоторое время дрейфовать: клиенты ищут свежие инвестиционные идеи и ждут, когда начнется сезон квартальной отчетности за вторые три месяца 2015 года», — говорит Брайан Фенске, глава отдела трейдинга ITG (Нью-Йорк).

Европейские акции тоже сегодня прервали свое шестидневное глубоководное плавание. Немецкие акции отскочили от своего самого низкого уровня с февраля: трейдеры говорят, что последняя распродажа на фондовом рынке Старого Света зашла слишком уж далеко.

К 17.50 мск DAX прибавил уже 1,71%; FTSE 100 вырос на 0,77%; CAC 40 – 1,04%. Сводный фондовый индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 прибавил 1,31%.