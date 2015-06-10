Акции Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня смешанно

Решение провайдера MSCI пока не включать китайские акции в индекс MSCI Emerging Markets надавило в среду на шанхайскую биржу. Остальные крупные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали смешанную динамику на фоне высокой волатильности торгов. Аппетит к риску в регионе сдерживался комментариями глав австралийского и японского центробанков о перспективе повышения ставки ФРС США в сентябре этого года.

Shanghai Composite подешевел на 15% - инвесторы спешно сливали акции «голубых фишек» шанхайской биржи, которые так и не вошли в один из самых авторитетных индексов планеты. Давление на рынки было оказано еще и тем, что Центробанк страны снизил прогноз роста Китая в 2015 году с 7,1% до 7,0%. Некоторые аналитики считают, что сегодняшний откат может быть временным явлением. «Розничные инвесторы не собираются останавливаются на том, что происходит с MSCI. Они будут двигаться дальше», — сказал в комментарии порталу CNBC Дэниел Винер, главный исполнительный директор Adviser Investments. Крис Уэстон, главный рыночный аналитик IG, считает, что спад рынка может вызвать дальнейшее смягчение монетарной политики. «Перспектива отката на китайском рынке остается повышенной, но думаю, можно ждать сокращения базовой процентной ставки регулятора или смягчения требований к резерву банков в ближайшие недели. Это поддержит фондовые рынки».

Hang Seng сегодня снизился на 1,4%, причем большая часть потеряна в последний час торгов. Акции HSBC, торгующиеся в Гонконге, продолжают свой спад, начавшийся во вторник. Сегодня они потеряли еще 0,7%.

S&P/ASX 200 закончил сегодняшние торги в зеленой зоне: +0,1%. Это случилось после того, как глава РБА Гленн Стивенс в своем сегодняшнем выступлении отметил, что регулятор «открыт для возможности дальнейшего снижения процентной ставки, если это будет необходимо». Банковский сектор торговался со смешанной динамикой: National Australia Bank и Commonwealth Bank of Australia выросли на 0,8% и 0,1% соответственно, а акции Westpac остались на 0,1% в красной зоне. Цены на железную руду стабилизировались в районе четырехмесячных пиков, однако это не помогло тяжеловесам горнодобывающего сектора: Rio Tinto потерял 0,5%; Fortescue Metals снизился на 2,5%, BHP Billiton прыгал всю сессию, прежде чем остановиться в минусе на 0,3%.

Nikkei скользнул вниз на 0,3%. Японский индекс торговался нестабильно, и в итоге пришел к самой низкой своей отметке с 19 мая. Это происходит на фоне того, что иена резко подпрыгнула сегодня против доллара. Руководитель Банка Японии, Харухико Курода, заявил, что реальный эффективный обменный курс показал «крайнюю слабость» японской валюты. После этого иена пошла вверх, а ориентированные на экспорт производители снизили котировки. Isuzu Motors и Hino Motors потеряли 2,9% и 3,7%.