Во вторник индексы Уолл-стрит практически встали на якорь

Фондовые индикаторы США во вторник изменились очень незначительно. DJIA потерял 0,01%, S&P 500 прибавил 0,04%, Nasdaq снизился на 0,15%.

Аналитики предполагают, что инвесторы ждут, когда начнется период отчетности за второй квартал, а до тех пор не показывают взрывной активности. В ближайшей перспективе рынки ждут отчета Министерства торговли о розничных продажах в мае, который будет опубликован завтра.

Увеличение доходности госбондов привело к росту котировок банковских ценных бумаг. Bank of America и Wells Fargo прибавили по 1%.

Сильнее всего выросли котировки производителей потребительских товаров. Procter & Gamble прибавили 1,5%.

Продолжают снижаться цены на акции авиаперевозчиков. Southwest Airlines и Alaska Air потеряли более 3% капитализации.