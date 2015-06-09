Европейские индексы снижаются. В фокусе — HSBC и Греция

Во вторник днем продолжают падать котировки акций Старого Света. К 13.59 мск DAX ослаб уже на 1,12%; FTSE 100 потерял 0,22%; CAC 40 снизился на 0,54%. Периферические индексы тоже падают: IBEX 35 снизился на 0,54%; FTSE MIB — на 0,21%. Индекс крупнейших предприятий региона, Stoxx 600, похудел уже на 0,74%. На фондовую Европу давит слишком много факторов. Помимо перманентно неопределенной греческой ситуации, влияет на котировки и общий глобальный спад (снизились рынки США и Азиатско-Тихоокеанского региона), и новость последних суток — реструктуризация ключевой деятельности в банке HSBC.

Всё внимание рынка Великобритании сегодня было приковано к HSBC. Во время сессии в Гонконге (где банк тоже имеет листинг) HSBC заявил, что планирует в течение двух лет сократить расходы на 5 млрд долларов, уволить 25 000 сотрудников и уменьшить свои взвешенные с учетом риска активы до 290 млрд долларов. Также банк планирует продать свои операционные подразделения в Турции и Бразилии, зато увеличить инвестиции в азиатские рынки.

Главный исполнительный директор банка, Стюарт Гулливер, заметил в своем заявлении: «Мы признаем, что мир изменился — и мы должны меняться вместе с ним».

Сначала на лондонской бирже HSBC подрос, но сейчас, на 14.06 мск, его котировки снизились уже на 0,97%.

Швейцарский производитель семян Syngenta потерял на данный момент уже 1,01%. Он во второй раз рассмотрел пересмотренное предложение о своем поглощении от американской Monsanto — и отклонил его. Американская компания продолжает убеждать акционеров в целесообразности сделки.