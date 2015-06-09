Индексы Уолл-стрит упали на торгах в понедельник

Вот уже третья сессия подряд прошла для американской «большой тройки» индексов не слишком оптимистично. S&P 500 снизился на 0,65%; Nasdaq Composite ослаб на 0,92%; DJIA упал на 0,46%. При этом DJIA стер весь прирост, которого добился по итогам 2015 года.

Инвесторы осторожно действуют в преддверии отчета Министерства Торговли страны о розничных продажах за май. Он будет опубликован в четверг. Некоторый пессимизм рынкам придает и ситуация в Греции: вчера в Брюсселе продолжились переговоры, однако воз и ныне там, никакого явного прогресса не наблюдается.

«Веселее всего» шагали вниз технологические компании и авиаперевозчики. Аналитическая компания Raymond James резко снизила рейтинги ценных бумаг и прогнозы по доходам для большей части американских авиакомпаний. American Airlines вчера подешевела на 4,5%, Delta Air Lines потеряла 5%, Southwest Airlines упала на 2,9%.

Плановое выделение PayPal из состава eBay Inc привела к тому, что интернет-аукцион потерял 3,8% капитализации.