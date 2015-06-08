Анонс важных событий и макростатистики на неделю 8 — 12 июня

Сегодня, в понедельник, 8 июня в Австралии отмечался День рождения королевы, поэтому рынки были закрыты. В Японии опубликован ВВП за I квартал в квартальном и годовом выражении. Обе цифры оказались превышающими консенсус-прогнозы. Китай опубликовал сальдо торгового баланса за май, объем импорта и экспорта. Эти данные показали снижение внешнеторговой деятельности, что в середине торгового дня повлекло за собой падение цены на нефть (страна является главным мировым импортером нефти).

В начале европейской сессии вышли данные по объему промышленного производства в Германии за апрель. Рост оказался почти вдвое выше прогнозного значения (0,9% против 0,5%). Цифры экспорта и импорта Германии показали противоречивые результаты: экспорт вырос на 1,9% (против всего лишь 0,1% прогнозного), зато импорт снизился на 1,3% (протис 0,5%).

В США сегодня выйдет индекс тенденций на рынке труда за июнь.

Во вторник, 9 июня, в Австралии выйдет блок статистики по рынку жилья (жилищные кредиты, объем инвестиций в недвижимость). Китай опубликует ИПЦ за май, это покажет состояние инфляции и темпы развития экономики.

Европа покажет выход разнообразной статистики. ИПЦ Швейцарии, сальдо торгового баланса Великобритании, ВВП за первый квартал для всей еврозоны — эти цифры могут вызвать большой интерес инвесторов.

В США снова можно будет обратить внимание на рынок труда (число открытых вакансий), а также оценить еженедельный отчет о запасах сырой нефти и бензина.

В среду, 10 июня, будут опубликованы цифры о базовых заказах в японском машиностроении. В Австралии день ознаменуется выступлением управляющего Резервным Банком Австралии, Гленна Стивенса.

Франция и Италия покажут объемы промышленного производства. Событием дня станет выход цифр по промпроизводству в Великобритании. Также перед общественностью выступит с речью Марк Карни, глава Банка Англии.

Четверг, 11 июня весьма бодро пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. День начнется решением по процентной ставке и докладом по монетарной политике в Новой Зеландии. Австралия выпустит блок статистики по рынку труда: изменение уровня занятости, долю экономически активного населения, уровень безработицы за май.

В Китае выйдет важная цифра по объему промышленного производства, а также данные по инвестициям в основной капитал за май.

В Европе в четверг ждут публикации ИПЦ и изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции. Те, кто следит за отечественной экономикой, познакомятся с очередным релизом данных по международным резервам ЦБ РФ.

В США выйдет базовый индекс розничных продаж, индексы цен на импорт и экспорт. Традиционно высокий интерес инвесторов вызывает число первичных заявок на получение пособий по безработице — это покажет сейчас готовность рынка к повышению ставки ФРС. Объем розничных продаж за май тоже даст определенное представление об экономической активности в стране. И последняя важная цифра, которой американское Бюро статистики порадует рынки — объем товарно-материальных запасов за апрель.

В Канаде с речью выступит глава регулятора, Стивен Полоз.

В пятницу, 12 июня, выходной день в России. В Новой Зеландии будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI. Данные по объему промпроизводства и индекс деловой активности в сфере услуг выйдут в Японии.

Еврозона выпустит сводный объем промпроизводства за апрель.

В США опубликуют индекс цен производителей за май, индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за июнь.