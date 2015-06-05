К концу недели фондовая Европа демонстрирует отрицательную динамику

В четверг европейские рынки акций закрылись в красной зоне — не было никакого серьезного прогресса в переговорах между Грецией и кредиторами. По итогам сессии сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,8% - до 392,65 пункта. Британский FTSE 100 упал на 1,31%, французский CAC 40 — на 0,93%, германский DAX — на 0,69%, индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 опустился на 0,77%, греческий ASE упал вчера на 1,3%.

В среду Европейский центральный банк повысил прогноз инфляции в еврозоне на 2015 год с нуля до 0,3%. После этого доходность десятилетних облигаций Германии выросла до максимального уровня с начала 2015 года, а вчера этот рост продолжился, она выросла еще на 6 базисных пунктов - до 0,92% годовых.

Котировки акций горнодобывающих компаний упали в четверг - вслед за падением цен на металлы.