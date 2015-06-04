Греция и ее кредиторы кое о чем договорились

Сегодня ночью были достигнуты договоренности о «некоторых аспектах» финансирования между Грецией и ее международными кредиторами. Сегодня европейские чиновники отмечали, что сохраняются различия по некоторым ключевым вопросам.

«В ближайшие часы, в ближайшие дни это абсолютно необходимо», — сказал комиссар Евросоюза по экономике, Пьер Московичи. — «Я бы сказал, что смотрю на переговоры оптимистично».

Сегодня Ципрас представляет кредиторам встречное предложение своей страны. В ближайшие дни греческий лидер снова планирует встретиться с президентом Еврокомиссии, Жаном-Клодом Юнкером. «Напряженная работа будет продолжаться», — сообщил пресс-секретарь Юнкера.

Некоторые источники газеты The Wall Street Journal среди чиновников Евросоюза сообщают, что между Грецией и кредиторами по-прежнему остаются проблемы в урегулировании сделки. «Вчера мы сошлись в нескольких точках, но расходимся в других. Это всё очень трудно», — говорят чиновники.

После встречи, которая закончилась в ночь на четверг, Ципрас сказал, что он доволен новыми требованиями к бюджетным показателям страны: кредиторы снизили их до разумных уровней. Однако он отверг предложения дальнейшего сокращения пенсий и требование увеличить налог на добавленную стоимость. В свою очередь, именно эти два пункта кредиторы рассматривают как центральную ось бюджетной политики Греции и каркас перевода финансов Греции на рельсы устойчивого развития.

Однако один из чиновников евросоюза заявил, что Ципрас ни разу не сказал однозначного и прямого «нет» даже по вопросу пенсий и НДС во время переговоров. «Это — вопрос времени и переговоров», — заявил он.

Также заявлен очередной, самый-пресамый последний дедлайн, установленный для Греции: на этот раз это 14 июня. «Эту дату объявила Еврокомиссия», — сказал чиновник.