Фондовая Азия торговалась в четверг разнонаправленно

В четверг фондовые рынки АТР испытывали крупную волатильность. Брокеры в регионе пытались бороться с маржинальным финансированием, трейдеры реагировали на новости из Европы и США, разбирались с внутренними проблемами — в общем, здесь было напряженно.

Shanghai Composite закрылся в плюсе на 0,76% после огромных качелей на торгах. На китайские рынки сегодня влияли скачки ликвидности в связи с волной IPO на этой неделе. Сказались на настроениях инвесторов и новости об ограничениях на маржинальное финансирование. После оптимистичного начала торгов шанхайская биржа падала на целых 5%, но за час до окончания сессии все-таки вытянула себя в зеленую зону. Брокерский дом Golden Sun приостановил всё маржинальное финансирование на шанхайской бирже стартапов ChiNext, где торгуются в основном компании малой капитализации, показывающие быстрый рост и хорошую динамику. Новые условия сузят приток ликвидности на большую биржу Китая, и некоторые аналитики опасаются, что это может завести бычий рынок страны в тупик. Если другие брокерские компании последуют примеру Golden Sun, может наступить эффект опрокидывания и к прекращению восходящего импульса.

Hang Seng потерял 0,4% по итогам дня. В списке неудачников — Alibaba Pictures, которая отступила на 5,3%. А вот автопроизводитель BYD торговался выше рынка: он прибавил 8,8% после объявления о размещении частных акций А-класса на 15 млрд юаней.

S&P/ASX 200 просел на 1,4% и дошел до самого низкого уровня с 27 января. Слабая макростатистика (рост дефицита сальдо торгового баланса и стагнация розничных продаж) сказалась на фондовой торговле. Серьезные убытки потерпел ресурсный сектор: вслед за дешевеющим золотом компания Newcrest потеряла 3,3%. Падение нефти увело за собой Oil Search, которая упала на 2,3%. Горнодобывающие компании тоже чувствовали себя плохо: Fortescue Metals рухнула на 3,17%. На фоне снижения розничных продаж пострадали ритейлеры, среди которых лидером стала продуктовая сеть Metcash. Она упала почти на 20% после объявления об отмене дивидендов и крупных убытках по итогам I квартала.

Kospi восстановился после трех дней потерь подряд. В значительной степени этому помог 5%-ный прирост одного из его крупнейших компонентов, Samsung Electronics. В четверг американский хедж-фонд Elliott объявил о том, что купил 7,1% акций Samsung C&T Corp, которая, в свою очередь, выросла на 10,3%. Это и повлияло на улучшение настроений сеульской биржи. Настроения инвесторов поднял еще и пересмотр ВВП за I квартал, который показал, что экономика росла быстрее, чем было приблизительно посчитано сначала. Четвертая по величине азиатская экономика выросла на 2,5% по сравнению с годом ранее, опередив предварительные прогнозы в 2,4%.