В четверг рубль продолжает терять позиции в парах с евро и долларом

Российский рубль сегодня продолжает терять свои позиции в парах с евро и долларом. Курсы этих валют обновили многонедельные максимумы против рубля, этому способствовали новости об ужесточении санкций против России, падение цен на нефть и продолжающиеся покупки валюты центробанком. К 11:37 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 55,040 (+1,38%), а EUR/RUB — на уровне 62,424 (+1,95%).

Мировые СМИ сообщают сегодня, что в Украине вновь начались тяжелые бои с применением артиллерии, а это фактически означает срыв минских договоренностей о прекращении огня. Аналитики и политики беспокоятся, что это чревато сохранением или ужесточением западных санкций. Усложняет ситуацию на валютном рынке еще падение цен на нефть и колебания пары EUR/USD после вчерашней пресс-конференции Марио Драги, когда евро резко ушел вверх.

Нефть продолжает падать в ожидании пятничного заседания ОПЕК, от которой ждут решения по квотам — скорее всего, картель не станет их менять, чтобы оставить свою долю сырьевого рынка. Оптимизм на валютном рынке сегодня ослабевает. Пара EUR/USD, кстати, к 11:37 мск подросла на 0,63% - до отметки 1,1345.