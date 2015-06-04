В среду торги на фондовых площадках США завершились с оптимизмом

По итогам торгов фондовая Америка закрылась в среду с "бычьим" настроем. Фондовые индексы США подросли на оптимизме рынка по поводу переговоров Греции с кредиторами, пишет Bloomberg. Кроме того, инвесторы отреагировали на новые отчеты из США и заявления главы ЕЦБ Марио Драги после заседания регулятора. Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 0,36% - до отметки 18076,27, Standard & Poor's 500 увеличился на 0,21% - до 2114,07, а Nasdaq Composite прибавил 0,45% - и остановился на отметке 5099,23 пункта.

Греческие переговоры о финпомощи уже который месяц будоражат рынки мира. Вчера СМИ писали, что кредиторы передали правительству Греции согласованный план реформ, который премьер-министр Алексис Ципрас уже обсудил с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. "Рынок в целом ожидает какого-либо прогресса в отношении Греции, - говорит старший аналитик из Boston Private Wealth Роберт Павлик. - Когда индексы удерживаются на высоких отметках, инвесторы начинают вливать средства в акции. Мы все еще наблюдаем повышательную тенденцию".

По данным, вышедшим вчера, дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился на 19,2% - до $40,9 млрд. Прогнозы аналитиков Bloomberg в среднем ждали сокращения до $44 млрд. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в мае упал до 55,7 пункта (прогнозировали снижение до 57).

Вчера акции сети ресторанов быстрого питания Wendy's Co. выросли на 1,1%, когда прошла новость о том, что компания собирается выкупить собственные акции на сумму $1,4 млрд. Акции производителя видеокамер GoPro подорожали на 3,1%, когда аналитики JPMorgan Chase повысили оценку их стоимости.

В лидерах роста вчера оказались акции компаний Home Depot Inc (+1,41%), JPMorgan (+1,03%), United Technologies. (+1%), Goldman Sachs (+0,9%) и American Express (+0,76%). В лидерах падения - Exxon Mobil (-0,22%), Pfizer Inc (-023%), Coca-Cola Company (-0,29%), Chevron (-0,4%) и Intel Corporation (-1,62%).