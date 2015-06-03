Азия в среду ушла на красную улицу

0
548
Большая часть фондовых индексов АТР в среду снизилась, однако оптимистичная макростатистика в регионе начинает повышать торговые настроения.
В течение сессии поступили оптимистичные данные из Австралии: ее ВВП вырос в первом квартале на 2,3% в годовом выражении, в то время как прогнозы составляли 2,1%. Тем не менее, индекс Зеленого континента закончил день в красной зоне.
В Китае сегодня
вышел индекс PMI, который
вырос до 53,5 по сравнению с 52,9 в апреле.
Шанхайский индекс тоже не взлетел, но
торги были вполне уверенными.
- S&P/ASX 200 потерял 0,9% и ушел к двухнедельному уровню. Зато выросла котировка австралийского доллара до $0,7802 на выросшем ВВП. Сильнее всего просел банковский сектор. Commonwealth Bank of Australia снизился на 1,7%; National Australia Bank потерял 1,1% капитализации; бумаги Australia and New Zealand Banking подешевели на 1,4%. А вот горнодобывающие предприятия продемонстрировали на редкость бодрую динамику после того, как фьючерсы на железную руду подорожали до трехнедельного максимума. Rio Tinto и BHP Billiton прибавили 1,8% и 0,7% соответственно. Fortescue Metals подскочил на 2,1%.
- Shanghai Composite закончил сессию практически на нулевом уровне: минус 0,01%. Есть предположение, что инвесторы фиксируют прибыль после двух дней яркой прибыли на фоне десятка новых IPO на китайском рынке. День начинался для шанхайского индекса не лучшим образом: на ранних торгах он сразу рухнул на 1,79%, прежде чем отыграть потери ко второй половине дня. Во вторник Пекин опубликовал рекомендации для кредиторов выпустить масштабные депозитные сертификаты для физлиц и институциональных инвесторов. Банковский сектор отреагировал на это смешанно. Agricultural Bank of China и China Construction Bank потеряли 0,5% и 0,3%, а вот Bank of Communications закрыл день в прибыли на 3%.
- Hang Seng — один из немногих индексов региона, который закрылся сегодня на уверенном росте, прибавив 0,7%.
- Nikkei снизился на 0,3%. Фиксация прибыли и устойчивое положение пары USDJPY увели токийский индекс в скромный минус по итогам торгового дня. Тем не менее, многие эксперты рынка остаются в оптимистичном настроении на тему японских акций. Мелисса Отто, аналитик по японским фондовым рынка в TIAA-CREF, прокомментировала: «Сейчас Япония не выглядит такой же дорогой, как ее показатели. Прибыль по-прежнему превышает ожидания, а улучшение системы корпоративного управления Японии делают ее более привлекательной». Лидерами сегодняшнего спада стали электроэнергетические компании и фирмы по продаже недвижимости. Крупнейшая в стране по рыночной капитализации энергетическая компания, Chubu Electric Power, упала на 3,5%. Mitsubishi Estate Co и Mitsui Fudosan потеряли 1,86% и 1,28% соответственно.
- Kospi снизился на 0,7%. После американских горок последней недели южнокорейский индекс откатился на восьминедельный минимум. Сеульская биржа немного отскочила к полудню, но вскоре все равно ушла в красную область: распродажа акций продолжилась. Автопроизводители вторую сессию подряд теряли котировки после вчерашней новости о падении продаж автомобилей в прошлом месяце. Акции Hyundai Motor подешевели на 2,2%. Kia Motors закрылась в минусе на 0,9%. Под сильным давлением оказался фармацевтический сектор (на фоне растущей озабоченности по поводу вспышки ближневосточного респираторного синдрома в Южной Корее: Hyundai Pharmaceutical упала на 14,9%; Hanmi Pharm Co. упала на 5,2%.