Азия в среду ушла на красную улицу

закончил сессию практически на нулевом уровне: минус 0,01%. Есть предположение, что инвесторы фиксируют прибыль после двух дней яркой прибыли на фоне десятка новых

на китайском рынке.

День начинался для шанхайского индекса не лучшим образом: на ранних торгах он сразу рухнул на 1,79%, прежде чем отыграть потери ко второй половине дня.

Во вторник Пекин опубликовал рекомендации для кредиторов выпустить масштабные депозитные сертификаты для физлиц и институциональных инвесторов. Банковский сектор отреагировал на это смешанно.

и China Construction Bank потеряли 0,5% и 0,3%, а вот Bank of Communications закрыл день в прибыли на 3%.