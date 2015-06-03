Кредиторы договорились между собой. Договорятся ли они с Грецией?

Кредиторы Греции объединили усилия, чтобы прийти к согласию с Афинами до конца этой недели. Они требуют проведения в стране сложных экономических реформ в обмен на доступ к 7,2 млрд евро.

Предложения по достижению соглашения выработаны тремя организациями после многих недель затяжных споров. Они будут представлены сегодня. Чиновники надеются, что их согласуют с Афинами до пятницы, когда истекает срок очередного платежа по кредитам в МВФ.

Старшие должностные лица еврозоны по-прежнему обеспокоены тем, что Греция не согласится с некоторыми пунктами соглашения. Алексис Ципрас уже обозначил, что легко договориться не получится: вчера он заявил, что представил свое отдельное предложение в ночь на понедельник. «Мы ведем переговоры с целью и со стратегией, но в условиях жесткой оппозиции», — сказал он. Видимо, это намек на то, что премьер-министру придется договариваться со своими непримиримо настроенными коллегами по партии Syriza.

Тем не менее, соглашение кредиторов знаменует собой поворотный момент в греческом кризисе после более трех месяцев тупиковой ситуации, которая усугублялась еще и разногласиями между МВФ и Еврокомиссией. Эти две организации не могли договориться между собой о том, чего конкретно требовать от Афин.

МВФ по-прежнему скептически настроен на тему способности Греции добиться амбициозных целей по профициту бюджета. Фонд стремится получить гарантии того, что правительства еврозоны согласятся реструктурировать греческий долг, если программа реформ так и не будет реализована. Тем не менее, МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия ночью в понедельник договорились до общего конкретного плана. Один из высокопоставленных чиновников еврозоны сказал: «По крайней мере, встреча текстов произошла. Умы, скорее всего, все еще далеки друг от друга».

Если политическая сделка будет достигнута к пятнице, чиновники надеются на более всеобъемлющее соглашение на уровне правительств уже к концу следующей неделе. Однако министр финансов Нидерландов, Йерун Дийссельблум, возглавляющий переговоры от лица 17 своих коллег по еврозоне, предупреждает, что до любого соглашения, позволяющего выдать Греции деньги, может быть еще очень далеко.