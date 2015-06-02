EUR/USD: Евро укрепляется к доллару на отчетах еврозоны

На фоне сегодняшних отчетов из еврозоны растет курс евро по отношению к доллару, об этом свидетельствуют данные торгов. Так, к 15:08 мск пара EUR/USD подросла на 0,99% - до отметки 1,1036. Общий позитив в еврозоне подскочил после публикации данных об инфляции потребительских цен в зоне евро — она усилилась в мае больше, чем ожидали эксперты, и это добавило больше уверенности инвесторам о том, что программа количественного смягчения от ЕЦБ имеет эффект.



Прежде во вторник Евростат объявил, что инфляция вернулась в Евросоюз. По предварительной оценке, уровень инфляции составил в мае 0,3%, тогда как в прошлом месяце он вообще был на нуле. В этот раз аналитики прогнозировали рост на 0,2%, но вышедшие отчеты оказались лучше. По словам экономиста из ING Теуниса Бросенса, эта статистика оказалась приятным сюрпризом.

Ускорение инфляции может означать, что количественное смягчение ЕЦБ дало быстрые результаты. "Учитывая выход еврозоны из дефляции и ускорение роста экономики валютного союза, ЕЦБ будет пытаться снимать вопросы о том, должна ли программа QE быть выполнена в полном объеме, пытаясь таким образом оказать давление на евро", - говорит экономист из IHS Global Insight Говард Арчер.

Кроме того, евро поддерживают данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Агентство сообщило, что безработица в Германии в мае составила 6,4%, сохранившись на апрельском уровне. Индикатор остается на таком минимальном значении с 1990 года.

Плюс ко всему, во время европейских торгов доходность по немецким 10-летним бондам подскочила на 20% к 15:12 мск - до 0,638%.