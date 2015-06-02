Индексы Европы торгуются смешанно на греческих колебаниях

«Большая европейская тройка» фондовых индексов — немецкий, французский и британский — торгуются разнонаправленно во вторник. Периферические индексы (испанский и итальянский) идут вверх. К 14.44 мск DAX потерял 0,50%; FTSE 100 стал ниже на 0,11%; САС 40 прибавил 0,15%. IBEX , между тем, вырос на 0,86%; FTSE MIB прибавил 1%.

Всё дело в шквале дипломатической активности, которая началась между Грецией и ее международными кредиторами. Напомним, 5 июня страна должна погасить очередную часть задолженности перед МВФ. Греки заявляют, что если до тех пор не будет достигнута договоренность по спасению страны, она объявит дефолт. В ответ на это заместитель председателя Европарламента, Александр Ламбсдорф, заявил сегодня, что в таком случае Греция должна будет покинуть еврозону.



Вчера за закрытыми дверями встретились Ангела Меркель, Франсуа Олланд, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, главы ЕЦБ и МВФ — Марио Драги и Кристин Лагард. Они обсудили окончательный план предложения для Греции, который помог бы стране остаться в еврозоне. Это стало своеобразным знаком того, что терпение кредиторов кончилось, и больше тянуть с договоренностями они не намерены.

Между тем, сегодня в Греции руководитель центробанка выразил уверенность в том, что страна останется в еврозоне. Алексис Ципрас сказал, что Афины уже предоставили «всеобъемлющий» план по проведению реформ.

При этом экономист Barclays Филипп Гюйден говорит: «Мы все еще ждем, что в ближайшее время будет достигнут хотя бы частичный компромисс — возможно, уже на этой неделе. Однако риск катастрофы выше, чем когда-либо».

Ник Лоусон, старший фондовый трейдер Deutsche Bank, заявил, что объемы торгов сегодня были очень небольшими. «Рынок может взорваться на позитивных новостях из Греции», — комментирует он.