Индексы Европы торгуются смешанно на греческих колебаниях

«Большая европейская тройка» фондовых индексов — немецкий, французский и британский — торгуются разнонаправленно во вторник. Периферические индексы (испанский и итальянский) идут вверх. К 14.44 мск DAX потерял 0,50%; FTSE 100 стал ниже на 0,11%; САС 40 прибавил 0,15%. IBEX , между тем, вырос на 0,86%; FTSE MIB прибавил 1%.
Всё
дело в шквале дипломатической активности,
которая началась между Грецией и ее
международными кредиторами. Напомним,
5 июня страна должна погасить очередную
часть задолженности перед МВФ. Греки
заявляют, что если до тех пор не будет
достигнута договоренность по спасению
страны, она объявит дефолт. В ответ на
это заместитель председателя
Европарламента, Александр Ламбсдорф,
заявил сегодня, что в таком случае Греция
должна будет покинуть еврозону.
Вчера за закрытыми дверями встретились Ангела Меркель, Франсуа Олланд, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, главы ЕЦБ и МВФ — Марио Драги и Кристин Лагард. Они обсудили окончательный план предложения для Греции, который помог бы стране остаться в еврозоне. Это стало своеобразным знаком того, что терпение кредиторов кончилось, и больше тянуть с договоренностями они не намерены.
Между тем, сегодня в Греции руководитель центробанка выразил уверенность в том, что страна останется в еврозоне. Алексис Ципрас сказал, что Афины уже предоставили «всеобъемлющий» план по проведению реформ.
При этом экономист Barclays Филипп Гюйден говорит: «Мы все еще ждем, что в ближайшее время будет достигнут хотя бы частичный компромисс — возможно, уже на этой неделе. Однако риск катастрофы выше, чем когда-либо».
Ник Лоусон, старший фондовый трейдер Deutsche Bank, заявил, что объемы торгов сегодня были очень небольшими. «Рынок может взорваться на позитивных новостях из Греции», — комментирует он.