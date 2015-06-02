В мае в еврозону вернулась инфляция

Потребительские цены выросли в еврозоне — впервые за шесть месяцев. Потребительские цены в мае были на 0,3% выше, чем в мае прошлого года. Это больше, чем консенсус-прогноз роста на 0,2%. Это рассматривается как серьезное достижение ЕЦБ. Сейчас регулятор еврозоны проводит расширенную кампанию по предотвращению скатывания в дефляцию — чтобы не сорвать хрупкий экономический подъем региона.

Цены растут не только из-за отскока затрат на энергоносители. Есть и некоторые доказательства того, что укрепление потребительского спроса повышает цены и на остальные товары и услуги. Сейчас перед ЕЦБ появился реальный шанс привести инфляцию к целевому уровню (чуть ниже 2%).



Инфляция в еврозоне падала долго и неуклонно, и в результате в декабре регион ушел в дефляцию. Сразу же вслед за этим ЕЦБ объявил о запуске своей программы количественного смягчения, в рамках которой запланировано выкупить более 1 трлн гособлигаций еврозоны. Программа должна продолжиться до сентября 2016 года, а первые покупки ценных бумаг начались в марте.

Завтра на очередном заседании управляющего совета ЕЦБ состоится обсуждение ситуации. Томас Кёбель, экономист SEB, говорит: «Совет управляющих может еще раз подчеркнуть, что намерен продолжать скупку ценных бумаг, по крайней мере, до конца сентября 2016 года. Это продолжится до тех пор, пока не произойдет устойчивая коррекция траектории инфляции. Мы считаем, что любое обсуждение замедления QE преждевременно».