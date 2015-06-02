Почему июнь может стать переломным для рынка?

Многие крупные компании в последние дни говорят о том, что в июне возможен «обморок» на рынке и что вообще этот месяц является критическим для рынков. К примеру, в июне состоятся очередные заседания ЕЦБ и ФРС, встреча ОПЕК уже в эту пятницу и совещание G-7, прошедшее в минувшие выходные, - месяц и правда насыщен событиями. На этой неделе в центре внимания все еще остается Греция — ей нужно погасить долг перед МВФ в пятницу, но у нее пока нет для этого свободных денег. Все эти события плюс макроэкономические отчеты добавляют напряженности на рынках.

В ближайшее время самый большой ущерб рынкам может нанести неожиданный исход греческого конфликта с кредиторами, говорит Джозеф Люптон, старший макроэкономист из JPMorgan.

Июнь также является важным для американской экономики — глава ФРС Джанет Йеллен говорила недавно, что центральный банк США может повысить ставки в зависимости от состояния экономики. Таким образом, каждый отчет как показатель силы экономики станет очень важным, и отчет по занятости, который выйдет в эту пятницу, стоит во главе этого списка. Экономисты наблюдают за отчетами, чтобы не пропустить момент, когда экономика США начнет улучшаться после 0,7%-ного сокращения ВВП в первом квартале. Во втором квартале, к слову, прогнозы уже снижены - с роста более чем на 3% до 2,5%, потому что экономические отчеты продолжают разочаровывать инвесторов.

На фондовом рынке акции «вошли» в лето с хорошим настроем после 1-процентного роста S&P 500 в мае. Но июнь исторически очень часто был слабым месяцем для рынка акций. Некоторые стратеги готовятся увидеть откат на фондовом рынке перед следующим сезоном отчетности. "Я не большой покупатель сезонных распродаж", - говорит Савита Субраманьян, главный стратег по капиталу в Bank of America Merrill Lynch. Она говорит, что есть факторы, которые заставляют беспокоиться - в том числе те, которые сигнализируют о том, что во втором квартале прибыль может быть отрицательной. Но, скорее всего, акции еще преуспеют в этом году, во многом благодаря ослаблению центральных банков. Субраманьян сказала, что она не переживает за падение акций в США из-за негативного исхода в Греции, и, на самом деле, американские аналитики сейчас дают больше прогнозов на выход Греции из зоны евро, чем раньше. Но рынки в основном все-таки ждут конкретного решения.

Трейдеры также внимательно следят за организацией встречи стран-экспортеров нефти в пятницу. В то время как ОПЕК, как ожидается, оставит неизменной квоту добычи в 30 млн баррелей в день, любые заголовки новостей могут повлиять на нефтяной рынок. Картель фактически увеличил производство в мае, пишет Reuters.

Рынки также с вниманием будут наблюдать за поведением акций материкового Китая, которые 9 июня войдут в индекс MSCI. В лучшем случае, это решение означает, что акции Китая будут включены в индекс развивающихся рынков, который используется в качестве ориентира для крупнейших биржевых фондов.

Марк Чандлер, главный валютный стратег-аналитик в Brown Brothers Harriman, говорит, что среди других событий, за которыми он будет наблюдать в июне, значатся турецкие выборы 7 июня и саммит ЕС 25-26 июня. 15 июня также Саудовская Аравия собирается запустить подобие QFII, и эта программа инвестиций позволит иностранным инвесторам получить доступ к саудовскому рынку. В общем, месяц ожидается насыщенным и интересным, говорят эксперты.

