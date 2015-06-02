Индексы АТР сегодня упали, и только Shanghai Composite идет вверх

Сегодня на акции Азиатско-Тихоокеанского региона влияли решения центробанков и внутренние новости. Потери понесли большинство индексов региона, и только Shanghai Composite вырос.

S&P/ASX 200 потерял 1,73% сразу. На эталонный индекс Австралии повлияло политическое решение РБА о сохранении рекордно низкой процентной ставки. Крупно просел кредитный сектор: Westpac и Commonwealth Bank of Australia отступили более чем на 1% каждый. National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking ослабли на 1% и 0,6% соответственно.

Понижательное давление было оказано и на ресурсный сектор. Энергетики Santos и Oil Search обвалились на 1,9% и 2,7% соответственно, на фоне снижения цены на нефть на ранних азиатских торгах. Горнодобывающие компании BHP Billiton и Rio Tinto на торгах в Сиднее потеряли 2,4% и 1,6%.



Shanghai Composite, единственный из крупных индексов региона, вырос на 1,72%. Торговля здесь была нервной и очень волатильной. Вчера вышли данные, которые показали рост промышленной деятельности в прошлом месяце, а информационное агентство «Синьхуа» прокомментировало сложившееся на рынках положение словами о том, что бычьи тенденции в материковой части Китая всё еще очень сильны.

Есть и аналитики, которые считают, что китайские акции остаются в рамках восходящего тренда. «Показательно, что Народный Банк Китая не говорил в своем отчете о растущем фондовом рынке, подчеркнув, однако, что будет продолжать содействовать формированию стабильной и здоровой фондовой системе страны. Можно обоснованно интерпретировать сдержанность риторики регулятора тем, что он уверен: китайские акции не в пузыре», — говорит Бернард Ой, рыночный стратег-аналитик IG в своей утренней записке для инвесторов.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,23 по итогам дня. Потери понесли практически все тяжеловесы индекса: PetroChina завершила день снижением на 0,22%; дистрибьютерский центр Li & Fung, один из крупнейших холдингов мира, обрушился на 5,88%.

Инвесторы ждут свежих политических решений с материка, которые направят деньги на гонконгский рынок, и делают предположения о том, когда ФРС США повысит процентную ставку.

Nikkei 225 потерял 0,13%. Сегодняшний день послужил окончанием 12-дневной победной серии японского индекса. Трейдеры ссылаются на фиксацию прибыли хедж-фондов после сильного прыжка рынка. В надеждах на более высокую прибыль акционеров произошло серьезное ралли, которое принесло основному японскому индексу рост на 5,1% в течение этих 12 дней.

Прыжки валютных курсов негативно сказались на котировках крупных экспортеров: Honda Motor потеряла 1,4%. Другие голубые фишки-неудачники — Canon и Sony, которые закрылись на понижении, соответственно на 1,4% и 0,4%.

Kospi окончил сессию с потерей 1,13%. Южнокорейский индекс продолжает терять позиции в понедельник, отойдя к четырехнедельному минимуму. Сеульская биржа находится под давлением замедления экспорта, кроме того, на нее тоже влияют опасения по поводу будущего Евросоюза (как одного из основных потребителей корейского экспорта).

Htynday Motor и Hyundai Mobis обрушились на 10,4% и 85,5% соответственно. Kia Motors потеряла 4,1% капитализации: статистика Кореи показала, что продажи автозапчастей в стране сократились на 4,2%.