Азия закрылась разнонаправленно, китайский рынок взлетел на позитивных отчетах

Сегодня азиатские торги на фондовых биржах показали разные результаты, как сообщает агентство Bloomberg. По итогам дня сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос очень слабо - на 0,1%, до отметки 151,43 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,03%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,63%, китайский Shanghai Composite взлетел на 4,72%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,72%.

Рынок в Китае позитивно отреагировал на хорошие отчеты - активность в перерабатывающей промышленности КНР выросла в мае, даже несмотря на низкий экспортный спрос. Индекс менеджеров закупок увеличился в прошлом месяце до 50,2 пункта с апрельских 50,1. Пока индикатор выше 50 пунктов, это свидетельствует о росте деловой активности в промышленном секторе. Аналогичный индекс HSBC/Markit в мае показал результат 49,2 (предварительное значение было 49,1), поднявшись с апрельских 48,9.

С начала 2015 года индекс Shanghai Composite подрос уже на 49%. "Бычий" тренд на китайском рынке сохраняется, - говорит аналитик из AMP Capital Investors в Сиднее Надер Наэми. - Темпы подъема были резкими, поэтому сейчас мы ожидаем более медленного роста".

Сегодня выросли акции коммунальных компаний в Китае: ценные бумаги Huaneng Power в Шанхае подорожали на 9,98%, Datang International Power Generation - на 9,95%.

Японский рынок в понедельник поднялся слабо. Однако, капиталовложения японских компаний в первом квартале выросли на 7,3% в годовом выражении, а темпы роста стали максимальными за последний год. Аналитики Bloomberg ждали снижения показателя на 0,2%.

Бумаги производителя автомобильных комплектующих Takata Corp. сегодня снова упали — еще на 2,8%. А вот цена акций Toshiba Corp. подскочила на 3,3% после слуха о том, что компания может вернуться к выплате дивидендов.