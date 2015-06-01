USD/RUB: Рубль падает, но серьезного движения пока не предвидится

В понедельник днем курс рубля падает по отношению к доллару и евро. На рубль давит нестабильность нефтяных котировок и ожидание дальнейшего понижения ставки центробанка РФ. К 13:41 мск пара USD/RUB поднялась на 2,1% и торговалась на уровне 53,456, а пара EUR/RUB подросла на 1,53% - до отметки 58,383. В прошлую пятницу рубль достаточно сильно укрепился благодаря восстановлению цен на энергоресурсы и после заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что интервенции ЦБ «поддержат текущие уровни курса».

Сегодня нефтяные котировки снижаются более чем на 1,13% - рынок реагирует на отчеты по добыче в странах ОПЕК — картель повысил добычу нефти в мае до двухлетнего максимума, и, скорее всего, не станет изменять квоту на добычу на совещании в эту пятницу. В конце прошлой недели цены на нефть выросли почти на 5% после отчетов, которые показали очередное снижение количества действующих буровых установок в США.

«Если цена на нефть продолжит держаться на текущем уровне, предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону у рубля нет, − говорит Андрей Шенк, аналитик УК «Альфа-Капитал». − Приближается сезон дивидендных выплат и очередной налоговый период, и компании будут продавать валюту, аккумулируя на счетах рубли для совершения транзакций, что окажет поддержку рублю. С другой стороны ЦБ продолжает выкупать валюту, а также продолжит снижать ключевую ставку, что ограничит рубль от сильного укрепления».