Рост нефти закончился - в понедельник цены на фьючерсы вновь падают

Цены на нефть сегодня утром показывают отрицательную динамику, хотя еще в конце прошлой недели фьючерсы подорожали на отчетах по числу работающих буровых установок в США. Об этом свидетельствуют данные торгов. К 9:04 мск июльские фьючерсы на Brent подешевели на 0,53% — до $65,16 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI упали на 0,89% — до $59,77 за баррель.

В прошлую пятницу цены выросли более чем на 4% после выхода статистики от компании Baker Hughes — тогда писали, что число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 29 мая, уменьшилось на 10 единиц. За год показатель уже упал на 53%.

Кроме этого на нефтяные цены давят опасения инвесторов о том, что ОПЕК продолжит добывать нефть больше квоты в 30 млн баррелей в сутки. По мнению большинства экспертов агентства Reuters, картель на заседании 5 июня не станет сокращать целевой показатель добычи нефти.

"Наши опасения относительно фундаментальных показателей и цен во втором полугодии 2015 года и 2016 году после быстрого восстановления с января увеличиваются. Рынок не видит угрозы от увеличения добычи ОПЕК и предстоящих обсуждений по Ирану. Каждый из этих факторов может с излишком компенсировать снижение добычи в США", — считают аналитики из Morgan Stanley.



