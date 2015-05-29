Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 29 мая

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Стремительный рост курса доллара и евро в конце прошлого года в 2015 году сменился плавным, но уверенным укреплением российской валюты. Этому способствовали и действия Банка России, резко поднявшего ключевую ставку и предложившего рынку новые, в том числе валютные, финансовые инструменты, и стабилизация цен на нефть на мировом рынке вблизи уровня $60 за баррель, и снижение общественного интереса к событиям на юго-востоке Украины.
Теперь поведение валютных курсов на российском рынке больше определяются экономическими факторами, чем политическими. Кроме того, на аппетиты валютных игроков Банк России воздействует процентными ставками по многочисленным инструментам.
В таких условиях успешное прогнозирование поведения курсов повышает доход инвестора. Стоит ли покупать валюту сейчас или можно повременить, чье влияние на российском рынке сильнее – российского ЦБ или американской ФРС, куда пойдут курсы доллара и евро? “Ъ” продолжает публиковать мнения по этим и другим смежным вопросам аналитиков крупнейших банков.
Денис Давыдов, главный аналитик «Нордеа Банка»:
Рубль продолжает сдавать позиции, следуя негативной динамике нефтяных цен. Кроме того не на стороне рубля и действия регулятора, который продолжает покупку валюты, а общий фон лишь усиливает негатив. Доллар не спешит сбавлять обороты - индекс американской валюты в районе месячных максимумов. Таким образом, краткосрочными целями для рубля остаются уровни 53-55 в паре с долларом. Дальнейшее развитие ситуации определится после завтрашней статистики по ВВП США, которая задаст настрой в отношении доллара, а также действия Банка России, который может снизить объемы покупки после преодоления уровня 55.
Алексей Егоров, ведущий аналитик Промсвязьбанка:
Сильная коррекция на сырьевых площадках не позволила национальной валюте удержаться на занимаемых уровнях - вблизи отметки 50 руб. по отношению к доллару. Кроме того, снижение спроса на рублевую ликвидность по завершению налогового периода также не пошло на пользу рублю. В целом при сохранении негативного тренда на сырьевых площадках российская валюта продолжит демонстрировать ослабление позиций. Мы полагаем, что в ближайшее время курс доллара может достигнуть уровня 55 руб.
Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Теперь поведение валютных курсов на российском рынке больше определяются экономическими факторами, чем политическими. Кроме того, на аппетиты валютных игроков Банк России воздействует процентными ставками по многочисленным инструментам.
В таких условиях успешное прогнозирование поведения курсов повышает доход инвестора. Стоит ли покупать валюту сейчас или можно повременить, чье влияние на российском рынке сильнее – российского ЦБ или американской ФРС, куда пойдут курсы доллара и евро? “Ъ” продолжает публиковать мнения по этим и другим смежным вопросам аналитиков крупнейших банков.
Денис Давыдов, главный аналитик «Нордеа Банка»:
Рубль продолжает сдавать позиции, следуя негативной динамике нефтяных цен. Кроме того не на стороне рубля и действия регулятора, который продолжает покупку валюты, а общий фон лишь усиливает негатив. Доллар не спешит сбавлять обороты - индекс американской валюты в районе месячных максимумов. Таким образом, краткосрочными целями для рубля остаются уровни 53-55 в паре с долларом. Дальнейшее развитие ситуации определится после завтрашней статистики по ВВП США, которая задаст настрой в отношении доллара, а также действия Банка России, который может снизить объемы покупки после преодоления уровня 55.
Алексей Егоров, ведущий аналитик Промсвязьбанка:
Сильная коррекция на сырьевых площадках не позволила национальной валюте удержаться на занимаемых уровнях - вблизи отметки 50 руб. по отношению к доллару. Кроме того, снижение спроса на рублевую ликвидность по завершению налогового периода также не пошло на пользу рублю. В целом при сохранении негативного тренда на сырьевых площадках российская валюта продолжит демонстрировать ослабление позиций. Мы полагаем, что в ближайшее время курс доллара может достигнуть уровня 55 руб.
Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков