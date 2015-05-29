Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 29 мая

Стремительный рост курса доллара и евро в конце прошлого года в 2015 году сменился плавным, но уверенным укреплением российской валюты. Этому способствовали и действия Банка России, резко поднявшего ключевую ставку и предложившего рынку новые, в том числе валютные, финансовые инструменты, и стабилизация цен на нефть на мировом рынке вблизи уровня $60 за баррель, и снижение общественного интереса к событиям на юго-востоке Украины.

Теперь поведение валютных курсов на российском рынке больше определяются экономическими факторами, чем политическими. Кроме того, на аппетиты валютных игроков Банк России воздействует процентными ставками по многочисленным инструментам.

В таких условиях успешное прогнозирование поведения курсов повышает доход инвестора. Стоит ли покупать валюту сейчас или можно повременить, чье влияние на российском рынке сильнее – российского ЦБ или американской ФРС, куда пойдут курсы доллара и евро? “Ъ” продолжает публиковать мнения по этим и другим смежным вопросам аналитиков крупнейших банков.







Рубль продолжает сдавать позиции, следуя негативной динамике нефтяных цен. Кроме того не на стороне рубля и действия регулятора, который продолжает покупку валюты, а общий фон лишь усиливает негатив. Доллар не спешит сбавлять обороты - индекс американской валюты в районе месячных максимумов. Таким образом, краткосрочными целями для рубля остаются уровни 53-55 в паре с долларом. Дальнейшее развитие ситуации определится после завтрашней статистики по ВВП США, которая задаст настрой в отношении доллара, а также действия Банка России, который может снизить объемы покупки после преодоления уровня 55.







Алексей Егоров, ведущий аналитик Промсвязьбанка:

Сильная коррекция на сырьевых площадках не позволила национальной валюте удержаться на занимаемых уровнях - вблизи отметки 50 руб. по отношению к доллару. Кроме того, снижение спроса на рублевую ликвидность по завершению налогового периода также не пошло на пользу рублю. В целом при сохранении негативного тренда на сырьевых площадках российская валюта продолжит демонстрировать ослабление позиций. Мы полагаем, что в ближайшее время курс доллара может достигнуть уровня 55 руб.







банки Прогноз курса доллара (руб/$) Credit Suisse 51,00 Юникредит-банк 49,50-51,00 Промсвязьбанк 49,5 -50,50 Банк Союз 50,00 Нордеа Банк 50,30 Бинбанк 51,00 Банк Зенит 51,00 АКБ «Российский капитал» 49,00-50,00 консесус-прогноз 50,28

Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков



