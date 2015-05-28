Моя торговля

Торгуем не спеша но с азартом

28 мая 2015, 13:27
Valeriy Kashparenko
Valeriy Kashparenko
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Начал торговлю по своей стратегии, руками торговал 6 месяцев, открыл мини счет у робофорекса, компания так себе, но если там тест будет удачный, то у правильных брокеров будет ещо лучше.
#Форекс сигналы покупка