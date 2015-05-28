КРОНА БЕЗ КОРОНЫ: ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА 2015-2016 - КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТРЯСЕНИЙ

Причины и последствия «черного четверга»

Безусловно, надежность той или иной валюты волнует не только представителей МВФ, центробанков и иных системообразующих финансовых структур, но и просто людей, сталкивающихся с вопросом, в купюрах какой страны лучше всего хранить свои сбережения, чтобы хотя бы не потерять их, а еще лучше – приумножить.

Если посмотреть рейтинги валют за последние пять-шесть лет, то на самых верхних позициях чаще всего можно увидеть не доллар США и не евро, а норвежскую крону и швейцарский франк. Аналитики банка HSBC еще в 2008 году называли норвежскую крону самой стабильной валютой в мире. То же самое чуть ли не все ведущие эксперты планеты говорили и о швейцарском франке.

В 2011 году Национальный банк Швейцарии (SNB) подтвердил свою приверженность к минимуму курса EUR/CHF 1,20 за евро и для его поддержания был готов скупать иностранную валюту в неограниченном количестве. Таким образом, с учетом кредитной ставки Libor, в среднесрочной перспективе пара должна была торговаться в диапазоне 1,22-1,24. Даже ходили слухи, что из-за ухудшения ситуации в экономике Швейцарии SNB может поднять ценность евро даже до 1,3-1,4 за франк.

На протяжении всех последних лет Национальный банк Швейцарии держал заявленный курс. Еще в понедельник 12 января 2015 года вице-президент SNB Жан-Пьер Дантин официально называл потолок курса франка к евро одной из основ монетарной политики страны. А уже в четверг 15 января, неожиданно для подавляющего большинства участников финансовых рынков, SNB принял решение отказаться от каких-либо ограничений на валютном рынке. Почти мгновенно произошло резкое удорожание франка. В моментальном значении скачок доходил до 30%, чего не происходило за последние 25 лет.

Кто проиграл? Таких оказалось очень много:

■ Во-первых, это сам SNB, значительную долю активов которого составляли доллары и евро, потери от обесценения которых составили около 60 млрд.

■ Во-вторых, в серьезном проигрыше оказалась экономика Швейцарии. По данным национальной биржи, индекс SMI (Swiss Market Index), включающий в себя 20 крупнейших компаний, в четверг 15 января упал на 8,67%. Одной из важных статей дохода страны является экспорт. Швейцарские товары и так совсем недешевы, и если, например, швейцарский шоколад подорожает хотя бы на 15%, то его довольно быстро начнет теснить шоколад из Франции и Бельгии. То же самое касается и медикаментов, и других статей экспорта. По словам все того же Жана-Пьера Дантина, потери экспортеров могут составить около 5 млрд. франков. Плюс к этому надо добавить риск снижения объемов туризма, приносящего стране 7% годового ВВП.

■ В-третьих, огромные убытки понесли те, кто брал кредиты в швейцарских франках – они подорожали сразу на 20%. Во Франции, например, таких контрактов половина. Коснулось это и миллионов частных заемщиков в других странах, считавших швейцарский франк самой стабильной валютой и потому веривших, что ипотечные кредиты лучше всего брать именно в этих деньгах.

■ Deutsche Bank потерял на обменном курсе почти 130 млн. евро. Примерно такие же потери понесла и американская группа Citibank в Европе, а также банк Barclays.

«Курс рухнул настолько стремительно, - говорит ведущий аналитик международной брокерской компании NordFX Джон Гордон, - что брокеры просто не успевали закрывать позиции и те трейдеры, кто играл против франка, моментально понесли огромные убытки. Последствия для рынка Форекс оказались очень тяжелыми, сотни тысяч людей по всему миру распрощались со своими капиталами».

После вопроса, кто проиграл, логично возникает вопрос, а почему это произошло и кто от этого выиграл?

Некоторые из аналитиков склоняются к некоему заговору финансистов (наподобие того, что в «черную среду» 1992г. проделал Джордж Сорос с британским фунтом). В подтверждение этого они приводят последовавший через 20 минут после падения курса евро и доллара откат – взятие прибыли инициаторами обвала. «Реальная прибыль его организаторов, - отмечают они, - всего за несколько минут составила около 20%!».

Несмотря на то, что такой откат действительно был, большинство международных экспертов все-таки склоняется к иной точке зрения. «Швейцарский национальный банк больше не видит никакого будущего для ограничения курса франка на фоне укрепляющегося доллара и ожидаемого количественного смягчения в Еврозоне», - говорит Алессандро Би, стратег одного из старейших швейцарских банков J. Safra Sarasin AG в Цюрихе.

Не столь важно, каковы причины (возможное расставание Греции с еврозоной, предстоящие планы ЕЦБ или референдум в Великобритании о выходе из ЕС), сам евро ожидает серьезный кризис. Причем настолько скоро, что, по мнению швейцарских банкиров, времени на разработку хитроумных маневров уже нет. Вот они и решили, не считаясь с потерями, отвязать франк от европейской валюты. Ведь если этого не сделать, идущий ко дну евро-«Титаник» неминуемо потянет за собой и экономику Швейцарии. Конечно, ее ВВП выглядит достаточно солидно – 600 млрд. долларов, но по сравнению с суммарным ВВП Евросоюза в 15 669 млрд. он слишком мал, чтобы поддержать евро на плаву.

«Произошедшее в очередной раз показало, что найти абсолютно надежную тихую, защищенную ото всех бурь гавань для своих сбережений вряд ли удастся, - считает Джон Гордон из NordFX. - Посмотрите хотя бы на то, что произошло с курсом двух самых стабильных, казалось бы, валют: 15 января норвежская крона упала по отношению к швейцарскому франку на 17 с лишним процентов. И тот, кто вложился в эту валюту, сильно проиграл. За последнее время я лишний раз утвердился во мнении, что настоящую защиту капиталу может принести только мультивалютная корзина. А что касается ее формирования на ближайшие год-два, то я бы не стал делать акцент на норвежской кроне. Она очень сильно зависит от цен на нефть, и только за последний год ее курс по отношению к доллару снизился примерно на 25%. Поэтому, несмотря на то, что произошло в «черный четверг», я все же не стал бы окончательно избавляться от евро и остановился на классическом сочетании – евро, американский доллар и швейцарский франк.

Аналитики NordFX считают, что эти три валюты стремятся к паритету курсов в районе 1.0000, и создание такого равновесного «треугольника» должно стать основным трендом на ближайшие полгода-год. Это, кстати, далеко не только наше мнение – по прогнозам NAB (Национального банка Австралии) соотношение EUR и USD достигнет 1.000 уже к декабрю нынешнего года и будет находиться в этой зоне минимум до лета 2016г. Да и вице-президент SNB Бруно Гериг уверил всех, что Центральный банк Швейцарии будет проводить масштабные интервенции для сдерживания роста национальной валюты. Так что корзина из названных трех валют, может, и не принесет сверхприбылей, но, по крайней мере, позволит избежать сколько-нибудь значимых потрясений, работая как гироскоп, который будет находиться в стабильном положении независимо от колебаний финансовых рынков».