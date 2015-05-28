Доллар поднялся выше 52,48 руб., евро дороже 57,39 руб.

В четверг утром после открытия торгов на Московской бирже рубль резко продолжил падение. К 10:41 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 52,486, а пара EUR/RUB — на уровне 57,394. Вчера курс доллара на закрытии торгов был на отметке 51,99 руб., курс евро — на отметке 56,69 руб..

Эксперты говорили, что рубль дешевеет вместе с нефтью — ее цена и правда вчера снижалась. Однако, сегодня фьючерсы на нефть растут — Brent подорожала на 0,68% - до $62,48 за баррель, а WTI – до $57,63. Вчера рубль впервые за две недели преодолел отметку в 52 руб. за доллар, отмечали трейдеры. «С майских минимумов котировки выросли уже на 6,5%, что для валютного рынка достаточно много. Но пока не стоит обольщаться», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Василий Карпунин. Он уверен, что слабый рубль – это на 90% результат падения нефтяных котировок.

То есть если Brent вернется к $67, то и рубль вновь может спокойно оказаться ниже 50, считает Карпунин. С технической точки зрения сопротивление по паре USD/RUB в ближайшее время проходит в области 53,8-54,1.

Вряд ли сегодняшние небольшие налоговые выплаты как-то повлияют на обстановку, потому что объем этих платежей очень мал.