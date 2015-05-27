Фондовая Азия торговалась сегодня разнонаправленно

Фондовые рынки Китая и Японии сегодня окончили торговую сессию в зеленой зоне, корейский, австралийский и гонконгский индексы ушли вниз. Nikkei прибавил 0,17%; Shanghai Composite вырос на 0,63%. Kospi потерял 1,68%; Hang Seng опустился на 0,60%; S&P/ASX в минусе на 0,83%.



Вот уже девятую сессию подряд завершает подъемом Nikkei, и он снова на 15-летнем максимуме. В течение дня индекс колебался из-за волатильности валютной пары USDJPY, которая находится на восьмилетних пиках.

Благодаря ослаблению иены, росли акции экспортеров: Canon прибавила 1,6%; Toyota Motor – 0,5%. Снизились котировки нефтяных компаний: Inpex упал на 1,1%. Fujitec на новостях о создании совместного предприятия с компанией в Шри Ланке выросла на 2,5%.

Shanghai Composite, днем ранее поколебавшись между ростом и падением, восстановил позитивный импульс. На это повлиял выпуск статистики о прибыли промышленного сектора, который вырос впервые с сентября прошлого года.

Kospi выступает сегодня главным неудачником дня в регионе. Его сильное падение стало крупнейшим за 5 месяцев. Сильнее всего пострадала фармацевтическая отрасль. Hyundai Pharmaceutical потеряла 14,9%. Другие тяжеловесы индекса тоже потеряли в капитализации: Samsung Electronics снизилась на 3,3%; Hyundai Motor — на 1,6%; сталелитейная компания Posco потеряла 3,4%.

S&P/ASX 200 понизился на фоне крупной распродажи акций ресурсных компаний и кредиторов. На стоимость сырьевых товаров надавил выросший американский доллар, и поэтому золотодобывающие и энергетические, горнодобывающие компании понизили свои котировки. Alacer Gold потерял 0,7%, Newcrest Mining понизился на 0,3%. Lquefied Natural Gas рухнула на 8,1%.

Fortescue Metals остается в центре внимания после вчерашних новостей о том, что четвертый в мире производитель железной руды обсуждает получение инвестиций от китайских компаний. Акции отступили сегодня на 2,08% (после вчерашнего прыжка вверх на 10,6%). BHP Billiton и Rio Tinto потеряли по 2% каждый.