Европейские индексы снижаются третий день подряд

Вчера, 26 мая, индексы Европы вновь закрылись в красной зоне — это третья подряд сессия, которая заканчивается «в минусе». Инвесторы боятся, что сильные отчеты из США и заявления руководителей ФРС усилят вероятность скорого повышения процентной ставки. Об этом пишет агентство Bloomberg. Кроме того, в центре внимания рынка все еще остаются переговоры Греции и европейских кредиторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вчера снизился на 0,7% - до 403,61 пункта. Отрицательную динамику показали все отраслевые группы списка Stoxx 600, кроме акций турфирм. Например, индекс сырьевых компаний упал на 1,2%, а ценные бумаги Fresnillo Plc и South32 Ltd. подешевели более чем на 3,5%. Британский FTSE 100 по итогам сессии вчера упал на 1,18%, французский CAC 40 - на 0,66%, а германский DAX - на 1,61%.

По итогам последней сессии рыночная стоимость третьего по величине итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA рухнула на 17%, когда он начал допэмиссию акций на 3 млдр евро. Акции авиаперевозчика Ryanair выросли на 5,4% после выхода отчетов — компания увеличила чистую прибыль в прошлом фингоду на 66% и ожидает роста прибыли и рентабельности в текущем году. Вчера также увеличилась капитализация французской телекоммуникационной группы Vivendi SA - на 1,4%, когда Bank of America добавил ее акции в список наиболее выгодных инвестиций в Европе.

Котировки акций испанских Banco de Sabadell SA и Banco Popular Espanol SA упали более чем на 1%, а британские Barclays Plc и Royal Bank of Scotland Plc потеряли более 1,9%. В лидерах роста — компании Royal Mail (+3,58%), Weir Group (+3,36%), Easyjet (+1,57%).