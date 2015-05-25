Деннис Гартман для CNBC: Китайский бычий рынок все еще жив

Автор и издатель "The Gartman Letter" Деннис Гартман, который выпускает эти ежедневные комментарии с 1987 года, недавно высказал свое мнение по китайскому рынку на канале CNBC. Кроме публикации «писем» Гартман также проводит многочисленные презентации и курсы по рынкам капитала для брокеров, центробанков и госучреждений США, а в последние годы он стал частым гостем в теле- и радиопередачах.

На прошлой неделе «трио» размещенных в Гонконге акций вызвали панику на китайских рынках, когда эти три компании неожиданно потеряли миллиарды долларов рыночной капитализации всего за несколько часов. Однако, по мнению Денниса Гартмана, высказанного в его "The Gartman Letter", китайский бычий рынок по-прежнему целый и неповрежденный.

В то время как какие-то отдельные акции могут показывать подобную изменчивость, большинство аналитиков CNBC говорят, что обычный инвестор не должен бояться инвестировать во вторую по величине экономику в мире. Китайские акции завершили неделю на семилетних максимумах, особенно выделился индекс Shanghai Composite, который вырос почти в два раза только за последние 6 месяцев. Однако, под пеленой этого бурного роста ряд компаний сильно пострадали на прошлой торговой неделе.

Акции компании Hanergy Thin Film Power, работающей с солнечной энергией, упали почти на 50% в среду, в результате чего председатель компании потерял $15 млрд за считанные минуты. Затем в четверг Goldin Financial Holdings и Goldin Properties упали на целых 60% каждая. Те компании говорили, что не поймут причин такого массового движения вниз, если верить статье в Reuters.

Деннис Гартман говорит, что внезапные обвалы цен могут быть тревожным сигналом для других крупных китайских компаний. "Никогда не бывает только одного таракана, - говорил он в передаче "Fast Money" на CNBC на прошлой неделе. - Я боюсь, за ними последует серия подобных событий". Аналитик сравнивает дикие колебания на прошлой неделе с аналогичными обстоятельствами, которые инвесторы наблюдали постоянно в энергонезависимой биотехнологической отрасли США. Например, прежде в этом месяце акции Puma Biotechnology потеряли почти четверть своей стоимости, когда пробные испытания по лекарству против рака не оправдали ожиданий.

Свой совет Гартман дает, однако, немного неожиданный: он говорит, что инвесторы не должны отменять покупки на рынке биотехнологических компаний, потому что если некоторые элементы показали дикие движения, другие не должны бояться этого, а прекращать инвестировать в Китай из-за недавних сильных падений акций не стоит. Как сказал Гартман, если тенденция падений на гонконгской бирже продолжится, это "даст нам шанс, наконец, стать покупателями китайских акций". Драматические колебания цен "пошлют многих людей на обочину, ведь достаточно вселить страх в людей, чтобы со стороны наблюдать, как цены двигаются вниз", - сказал он. "Тогда-то вы сможете стать покупателем, и чуть ли не единственным".



Гартман говорит, что, если рынок Китая будет корректироваться на 10-20% в ближайшие пару месяцев, он будет стремиться к потребителям с помощью биржевых фондов. "Я думаю, проще всего пойти в FXI и PEK. Это 2 доминирующих биржевых индексных фонда. Может быть, это единственный способ общественности участвовать в рынке, который расходится так далеко, как он географически от нас удален".