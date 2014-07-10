Основные валютные пары: ситуация и прогноз на четверг, 10 июля

Самое интересное сегодня будет происходить в Великобритании. В 15.00 мск опубликуют планируемый объем выкупа активов Банком Англии на июль, решение по процентной ставке и сопроводительная записка Банка Англии по монетарной политике. Исходя из основных показателей, британская экономика сейчас очень бодро восстанавливается, а график цены GBP/USD ярко демонстрирует преимущество «бычьей» политики на рынке, которые продолжают покупать фунт, который приближается сейчас к пятилетнему максимуму.

Есть все основания полагать, что скоро монетарная политика Англии ужесточится, потому что перегрев экономики чреват серьезными проблемами. Самый логичный способ ужесточения — повышение процентной ставки, которое определенно скажется на курсе британской валюты. Вряд ли решение о повышении будет принято сегодня, но нужно держать руку на пульсе.

На курс американского доллара сегодня может повлиять еженедельный отчет по рынку труда. Если фактическое значение количества первичных обращений за пособием по безработице превысит прогнозное число, доллар скорректируется.

Ближайшие целевые уровни по главным парам.

EUR/USD, скорее всего, подрастет до уровня 1,3675 и дальше к 1,3700. После периода активного подъема аналитики не исключают и коррекционного падения к 1,3620 — 1,3600.

GBP/USD после выхода экономических новостей, скорее всего, подрастет еще к отметкам 1,7200 — 1,7260. Впрочем, и коррекция вниз тоже вероятна, и здесь она ограничится уровнями 1,7100 — 1,7050.

USD/JPY плавно снижается: иена крепнет против доллара. Ожидаются отметки к 101,30 — 101,00.