Цена на нефть растет, но очень медленно

Нефть марки Brent
сегодня утром отыграла
крошечную долю того, что было потеряно
ранее: фьючерсы подорожали на 25 центов
и стоят теперь 101,85 долларов за баррель.
Чуть прибавила и WTI: с
ростом на 34 цента, до 96,75 долларов за
баррель. Напомним, вчера Brent
грохнулась на целых два
доллара, на фоне меньшего беспокойствия
инвесторов за ситуацию в Ираке и повышения
добычи «черного золота» в Ливии.
Менеджеры по сырьевым активам и мировые аналитики по-прежнему высказываются в пессимистическом насчет нефти ключе: никаких катализаторов роста цены они не видят и в ближайшее время не прогнозируют. Как назло, и спрос слабый, и предложение всё увеличивается.
Предполагается, что очень мощная подержка для Brent – 100 долларов. Если цена станет еще ниже, то в дело вмешаются страны ОПЕК, которые могут скорректировать предложение и повернуть ситуацию в свою пользу.