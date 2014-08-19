Цена на нефть растет, но очень медленно

Нефть марки Brent сегодня утром отыграла крошечную долю того, что было потеряно ранее: фьючерсы подорожали на 25 центов и стоят теперь 101,85 долларов за баррель. Чуть прибавила и WTI: с ростом на 34 цента, до 96,75 долларов за баррель. Напомним, вчера Brent грохнулась на целых два доллара, на фоне меньшего беспокойствия инвесторов за ситуацию в Ираке и повышения добычи «черного золота» в Ливии.



Менеджеры по сырьевым активам и мировые аналитики по-прежнему высказываются в пессимистическом насчет нефти ключе: никаких катализаторов роста цены они не видят и в ближайшее время не прогнозируют. Как назло, и спрос слабый, и предложение всё увеличивается.

Предполагается, что очень мощная подержка для Brent – 100 долларов. Если цена станет еще ниже, то в дело вмешаются страны ОПЕК, которые могут скорректировать предложение и повернуть ситуацию в свою пользу.