Выросли американские индексы: Nasdaq — на максимуме последних 14 лет

По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы сильно выросли благодаря новостям о сделках по слияниям и поглощениям, а также из-за ослабления геополитической напряженности в мире, сообщает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average увеличился на 175,83 пункта (1,06%) - до 16838,74 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 16,68 пункта (0,85%), составив 1971,74 пункта. Значение Nasdaq Composite выросло за день на 43,39 пункта (0,97%) - до 4508,31 пункта. При этом значение Nasdaq Composite достигло максимальной отметки с 31 марта 2000 года. Объем сделок составлял около 5,1 млрд акций, что на 12% меньше среднедневного показателя за последние три месяца.

Повышение продемонстрировали 8 из 10 отраслевых групп Standard & Poor's 500.

Котировки бумаг Dollar General по итогам торгов взлетели на 12%, что стало максимальным приростом среди компаний из расчета S&P 500. Ритейлер сделал предложение о приобретении акций конкурента Family Dollar по цене $78,5, тогда как ранее эту компанию пытался купить еще один оператор магазинов с уцененными товарами Dollar Tree по $74,5 за бумагу. Капитализация Family Dollar выросла на 4,9%, в то время как Dollar Tree - уменьшилась на 2,4%.

Акции Yahoo Inc. подорожали на 2,5%, Google Inc. - на 1,5%, потянув за собой высокотехнологический сектор.

Рыночная стоимость авиакомпаний выросла на фоне снижения цен на нефть марки Brent до минимального уровня за 14 месяцев. В том числе бумаги Southwest Airlines Co. подорожали на 3,6%, Delta Air Lines Inc. - на 2,5%.

Помимо этого, выросли котировки акций строительных компаний, включая Lennar Corp. - на 1,7% и D.R.Horton Inc. - на 1,4%. Индекс уверенности строительного бизнеса в июле поднялся до 55 пунктов, что является самой высокой отметкой за 7 месяцев, по сравнению с 53 пунктами в июне.

В то же время курс ценных бумаг Monster Beverage Corp. упал на 5,4% после того, как аналитики Jefferies Group LLC ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать". В пятницу котировки бумаг компании подскочили на 30% на информации о том, что Coca-Cola Co. покупает 16,7-процентную долю производителя энергетических напитков за $2,15 млрд.

Прибыль примерно 76% уже отчитавшихся за минувший квартал компаний из расчета индекса S&P 500 оказалась лучше ожиданий аналитиков, выручка превзошла прогнозы в 65% случаев.