Ключевые события и торговый план на 19 августа

Ключевые события вторника:

AUD: Протоколы заседания РБА, выступление главы РБА Стивенса

USD: Разрешения на новое строительство, CPI (июль)

GBP: Инфляция (июль)

JPY: Торговый баланс (июль)

Торговые идеи:

В понедельник пара EUR/USD вела себя довольно спокойно, торговалась в области $1,3400-$1,3380. Пара может сегодня протестировать уровни $1,3360 и $1,3340, рекомендуют шорты открывать в точке $1,3440.

Пара USD/JPY остается под контролем быков, но пока не особо сильная. Она держится ниже пятничного пика в 102,70. Для долгосрочных покупок надо ждать пробоя области сопротивления 102,80-103,00, а пока пару лучше не трогать. Утром во вторник в Японии важных публикаций не будет.

Пара GBP/USD открыла неделю солидным ростом вверх на 1,6730, но продолжить рост пока не сумела. Бычья коррекция будет ограничена уровнями $1,6750 или, в крайнем случае, $1,6800. Пробой поддержки $1.6650 откроет путь к цели на $1,6300.

Пара AUD/USD торгуется в плюсе пятый день подряд. В то же время, австралиец не вышел за предел пятничной свечи и продвигается вверх достаточно медленно. Завтра будет опубликован протокол августовского заседания Резервного банка Австралии. Трейдеры будут следить за любыми попытками Гленна Стивенса сдвинуть курс AUD вниз. Возможны небольшие лонги от $0,9335 до $0,9355. Когда цены достигнут $0,9355, наступит момент для переключения в шорты. Если быки так и не соберутся с силами, фиксация ниже $0,9320 приведет пару к поддержке на $0,9305 и $0,9285.