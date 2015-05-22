Утром в пятницу европейские индексы торгуются разнонаправленно

На смешанных утренних торгах в пятницу фондовые индикаторы Старого Света демонстрируют небольшие разнонаправленные движения. DAX потерял к 10.51 мск 0,10%; CAC 40 снизился на 0,20%; IBEX 35 ослаб на 0,13%. Между тем, FTSE 100 прибавил 0,39%; итальянский FTSE MIB практически не изменился (+0,03%). Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 снизился на 0,07%.

Инвесторы ждут сегодняшней речи Джанет Йеллен, из которой надеются отфильтровать новые намеки на повышение процентной ставки ФРС. Сегодня на фондовых рынках Европы ожидаются спокойные, осторожные торги со сниженными объемами перемещения активов.

Из важных событий сегодняшнего дня в Европе — мировой экономический форум, на котором соберутся 150 глав центробанков, ученых и ведущих представителей финансового рынка в Синтре (Португалия). На утренней сессии выступит Марио Драги, после обеда к аудитории обратится руководитель Банка Англии, Марк Карни.



В Риге между тем проходит очередная встреча лидеров ЕС на высшем уровне. В четверг Франсуа Олланд и Ангела Меркель встретились со своим греческим коллегой, Алексисом Ципрасом, и посоветовали ему быстрее завершить проект программы спасения страны и делать все возможное, чтобы спасти Грецию от банкротства.