В четверг индексы Уолл-стрит выросли, S&P 500 снова на максимуме

Фондовые индексы США в четверг незначительно выросли, S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Инвесторы благоприятно восприняли смешанные данные о рынке труда в США. Слабая статистика по продажам жилья заставляет инвесторов предполагать, что подъем ставки ФРС будет отложен.

DJIA остался практически на уровне среды (+0,01%), S&P 500 прибавил 0,23%, Nasdaq Composite вырос на 0,38%.



Сегодня на торгах может возникнуть уникальная ситуация, когда вся «большая тройка» обновит свои максимумы. В последний раз такой «тройной выигрыш» был зафиксирован в 1999 году.

Что касается отдельных акций, то самая крупная на планете сеть магазинов бытовой электроники Bets Buy Co выросла на 3,9% благодаря сильной отчетности за I квартал 2015 года. Hewlett-Packard Co прибавила 2,3%, объявив о продаже своего китайского отделения за 2,3 млрд долларов.