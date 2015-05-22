Нефтяные котировки в пятницу незначительно снижаются

После неплохого роста в четверг мировые цены на нефть незначительно падают сегодня утром. К 10:20 мск июльские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,11% - до $66,47 за баррель, а WTI торговалась на уровне $60,67 (-0,08%) за баррель. Вчера к закрытию торгов за баррель Brent давали $66,54, за баррель WTI - $60,72.

С понедельника WTI подорожала на 1,5% и в целом завершает десятую неделю подряд ростом - это самый длительный период подъема с 1983 года. Рынок сырья сейчас поддерживают опубликованные в среду данные, которые показали снижение запасов нефти в США. По данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 2,67 млн баррелей - до 482,16 млн баррелей. Добыча нефти в стране также уменьшилась на 112 тыс. баррелей в сутки - до 9,262 млн баррелей.

"Падение запасов нефти в США отмечается по итогам третьей недели подряд, — говорит главный инвестиционный директор Ayers Alliance Securities в Сиднее Джонатан Барратт. — Стоимость нефти в $60 за баррель является достаточно высокой, и я думаю, цены будут колебаться около этого уровня. Сейчас я не вижу факторов, которые могли бы вызвать их резкое движение в том или ином направлении".