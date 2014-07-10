Гособлигации США растут после доклада ФРС

Федеральная резервная система не спешит повышать процентные ставки. Третью сессию подряд казначейские облигации США растут, на этот раз после публикации протокола июньского заседания ФРС. Доходность облигаций снизится при росте их цены.

Первоначально 10-летние облигации поднялись на 2,601%, когда объявили о том, что могут прекратить программу покупки облигаций к октябрю, если экономический рост продолжит набирать обороты. Представители ФРС опираются на сведения об улучшении в сфере занятости, но контроль над заработной платой пока не позволяет чиновникам потянуть время в повышении процентных ставок. Шансы на повышение ставки на заседании ФРС в июне 2014 были 58% вечером в среду (до протокола — 61%, CME Group).

Председатель ФРС Джанет Йеллен в прошлом месяце заявил, что центральный банк, возможно, обязан будет сохранить официальные процентные ставки низкими в течение длительного периода из-за нестабильности и ослабления в экономике, а также из-за по-прежнему высокого уровень безработицы и независимости заработной платы.

Цены на облигации упали в начале сессии, поскольку спрос на $21 млрд. 10-летних облигаций на аукционе достиг пятимесячного минимума. В среднем за каждый доллар предлагали $2.57, по сравнению со средней ценой в $2,72 за доллар в течение последних восьми аукционов.

Инвесторы неохотно вкладываются в гособлигации в связи с неравномерным ростом мировой экономики, политической напряженностью в ряде стран и сверхнизкими официальными процентными ставками в ведущих центральных банках. Облигации США предлагают хорошие перспективы по сравнению с их коллегами в Германии и Японии. Так, 10-летним государственным облигациям прогнозируют повышение «урожайности» на 3% к концу года - об этом говорят аналитики и эксперты Goldman Sachs Group Inc, JP Morgan Chase & Ко и Morgan Stanley.

