Нефть растет в четверг

В четверг растут нефтяные котировки. К 8.49 мск Brent с поставкой в июле стоит $65,30 за баррель; фьючерсы на WTI доросли до 59,20 долларов. На котировки черного золота влияют два основных противоположных фактора: с одной стороны, запасы нефти в США падали вот уже третью неделю подряд, что показал вчерашний правительственный отчет. Это поддерживает цену на нефть и толкает ее вверх.

С другой стороны, из Китая продолжает поступать слабая макростатистика, а это вызывает опасения, что спрос на энергоносители замедлится еще сильнее. Производственный сектор Китая вот уже третий месяц подряд сокращается, несмотря на заверения руководства страны о том, что всё идет по плану и делается всё для восстановления устойчивого роста.



По мнению аналитиков, волатильность на нефтяных рынках, вероятно, затянется, но в глобальной перспективе переизбыток предложения на мировых рынках помешает серьезному росту цен.