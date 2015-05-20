Азия сегодня выросла на отчетах о ВВП Японии, но есть и сильные потери

В среду утром к закрытию основных торговых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается рост фондовых индексов. Показатели растут благодаря хорошему настроению, которое создало вчера европейское ралли и позитивные данные о ВВП Японии. Об этом пишет сегодня издание Financial Times.

Пока рынок ждет новые сигналы о датах повышения ставок ФРС (которые могут появиться после публикации протокола апрельского заседания FOMC), рынки Азии в основном демонстрируют дружный рост. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific подрос сегодня на 0,2% - до отметки 153,41. Японский Nikkei 225 вырос к закрытию торгов на 0,85%, китайский Shanghai Composite - на 0,70%, южнокорейский Kospi - на 0,88%. Но в это время австралийский S&P/ASX 200 падает на 0,09%, а гонконгский Hang Seng — на 0,68%.

Японская экономика в I квартале выросла на 2,4% в годовом выражении, хотя в среднем эксперты The Wall Street Journal прогнозировали рост только на 1,5%.

Вчера иена потеряла в стоимости и на этом фоне подорожали акции японских экспортеров - Panasonic Corp. подорожал на 1,8%, Konica Minolta Inc. - на 1,6%, Trend Micro Inc. - на 2,8%. Но одновременно падают котировки акций производителей видеоигр - Sony Corp. потеряла 0,6%, а Nintendo - 1,6%.

Самое большое падение показал китайский производитель солнечных батарей Hanergy Thin Film Power Group Ltd., который прежде в этом году демонстрировал едва ли не лучший прирост на гонконгском рынке акций. Акции этой компании рухнули на 47% в среду, снизив капитализацию компании на $18,6 млрд. Как сообщает MarketWatch, причины падения пока не ясны, но известно, что вчера также резко упали акции другой китайской компании из того же сектора - Yingli Green Energy, они подешевели сразу на 37% на торгах в Нью-Йорке.

Рыночная стоимость производителя автокомпонентов Takata Corp. упала на 11,3% после новостей о том, что число отозванных автомобилей из-за дефекта в подушках безопасности Takata удвоилось.