Нефть дорожает на утренних торгах среды

Сегодня утром нефтяные котировки начали расти после пятидневного падения — фьючерсы на эталонные марки нефти дорожают на ожиданиях некоторого снижения объемов добычи и излишков предложения в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, к 9:51 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,61% - до отметки $64,41 за баррель, а вчера на закрытии сессии они торговались на уровне $64,02 за баррель. WTI в это время торгуется на уровне $58,34 (+0,59%). На закрытии прошлой сессии фьючерсы были на отметке $57,99 за баррель. За последние пять сессий WTI упала в цене на 6,1%.

Вчера вышли данные от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 5,2 млн баррелей. Институт подводит свои итоги на основе информации от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов, предоставляемой на добровольной основе. Официальные отчеты от Министерства энергетики США будут опубликованы сегодня в 17:30 по мск. По прогнозам экспертов Bloomberg, запасы нефти в США сократились на 1,75 млн баррелей за неделю.

"Данные о запасах нефти очень важны, поскольку они отражают одновременно и уровень спроса, и предложения, однако новости об объемах добычи сейчас являются ключевыми, - говорит главный аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Рынок, как минимум, хочет видеть сохраняющуюся стабильность производства, а не увеличение. Любое повышение добычи, и мы увидим продажу нефти".