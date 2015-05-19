Рубль во вторник днем падает к доллару, но растет к евро

Во вторник днем на валютных торгах российский рубль показывает смешанную динамику - курс рубля падает по отношению к доллару, но растет против евро. Так, к 14:03 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 49,275 (+0,31%), а EUR/RUB — на уровне 55,266 (-0,57%). Вчера курс доллара на закрытии торгов был на отметке 49,121, курс евро — на отметке 55,582.

Первую половину дня рубль также укреплялся к евро и снижался против доллара. Спрос на рубли растет из-за майского налогового периода, считают эксперты. Слабость евро объясняют общим падением валюты на рынке — к примеру, против доллара евро упал на 0,90% - до отметки 1,1213. Евро продолжает падать на фоне новостей по греческому вопросу — сегодня еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи заявил, что время для заключения соглашения программы помощи Греции уже истекает.

Рубль поддерживает сегодня заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что Минфин РФ считает благоприятной ситуацию на рынке для покупки иностранной валюты в бюджетных целях, в том числе для выплат по госдолгу. Получается, спрос на валюту со стороны центробанка РФ может дополниться покупками и со стороны Минфина, говорят эксперты. Но пока Моисеев говорит, что планов пополнения резервного фонда инвалютой у министерства нет.

Доллар во вторник опускался ниже 49 руб. - утром пара USD/RUB падала до отметки 48,958, но затем курс доллара вырос до максимума сессии в 49,554 руб. Евро сегодня снижался до 54,912 руб., минимума с 24 апреля.