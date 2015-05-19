EUR/USD: евро продолжает терять свои позиции против доллара

Во время азиатских торгов во вторник утром курс евро к доллару продолжил снижение, сообщает Bloomberg. Инвесторы теряют веру в валюту и ждут новостей из Греции. К 9:49 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1288, падая на 0,24%. Вчера на закрытии торгов за евро давали $1,1315. Кроме того, за прошлую торговую сессию курс евро к доллару уже снизился на 1,2%.

Что касается новостей из Греции, то рынок сейчас следит за тем, сможет ли правительство страны сегодня, во вторник, достичь технического соглашения с кредиторами. Правительство Греции надеется, что условия этого соглашения одобрят главы европейских стран во время саммита в Риге 21-22 мая. Если удастся найти компромисс и получить одобрение кредиторов, то Греции откроется доступ к последнему траншу помощи в рамках действующей программы.

Вчера премьер-министр Греции Алексис Ципрас и министр финансов страны Янис Варуфакис заявили, что вероятность заключения соглашения оценивают с оптимизмом. Хотя сами кредиторы придерживаются другого мнения — они предупреждают о том, что страна должна еще выполнить поставленные условия, чтобы получить помощь.

"Греция и ее кредиторы по-прежнему существенно расходятся в оценке ситуации, - считает аналитик из IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Это создает неопределенность, что негативно сказывается на стоимости евро".

Пара EUR/JPY снизилась к 9:54 мск до 135,50 по сравнению с отметкой 135,77 на закрытии.