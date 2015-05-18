Как ведут себя американские фондовые индексы в начале торгов в понедельник?

Сегодня торги на американских фондовых биржах начались неоднозначно и поначалу вновь наблюдалось разнонаправленное движение индексов США, однако затем они все пошли вниз. Напомним, на прошлой неделе некоторые из них поднялись до рекордных значений, как сообщает агентство Bloomberg.

К 17:33 индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,03% - до отметки 18266,92, Standard & Poor's 500 снизился на 0,08% - до уровня 2120,98, а Nasdaq Composite потерял 0,04% - упал до отметки 5046,48, по данным портала Bloomberg.com.

Прошлую неделю индекс Standard & Poor's 500 завершил на историческом максимуме на фоне снижения курса доллара и слабых отчетах. На этой неделе в центре внимания инвесторов - данные о новостройках за апрель (будут опубликованы во вторник) и протокол последнего заседания FOMC (выйдет в среду).

Сегодня днем стоимость фармкомпании Endo International упала на 3,1%, когда сообщили о приобретении конкурента Par Pharma за $8 млрд. Акции сервиса рекомендаций и скидок Yelp также упали в цене на 1,1%, когда аналитики Piper Jaffray Cos. ухудшили свои рекомендации.

Котировки акций энергетического концерна Hess Corp. снизились на 1,2%, когда Goldman Sachs понизил свой прогноз на стоимость ценных бумаг компании и ухудшил рекомендации для них. А вот капитализация производителя полупроводников Altera Corp. выросла на 5,8%, когда прошел слух о том, что Intel снова думает о приобретении этой компании.