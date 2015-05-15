Марио Драги игнорирует мнение рынка и продолжает программу QE

Как заявил глава Европейского центрального банка Марио Драги во время своей речи в штаб-квартире МВФ, программа стимулирования экономики ЕС продолжится, несмотря на реакцию рынков. "ЕЦБ будет выкупать облигации столько времени, сколько потребуется для полного достижения целей", - заявил Драги. Он также отметил, что программа уже показала довольно хорошие результаты, несмотря на скептические прогнозы многих экспертов.

Вот, что говорил Марио Драги в своем выступлении: "Мы увидели, как существенно повлияли наши меры на стоимость активов и уровень экономической уверенности. Более того, мы видим эквивалентное нашему вмешательству влияние на уровень инвестиций, потребление и инфляцию. Именно поэтому мы будем осуществлять покупки облигаций, пока не зафиксируем устойчивой корректировки уровня инфляции. После семи лет изнурительных кризисов европейские компании и домохозяйства неохотно берут на себя экономический риск. По этой причине требуется некоторое время, прежде чем мы сможем говорить об успехе нашей программы".

Надо сказать, что большинство экспертов последние месяцы говорили, что эффект программы количественного смягчения исчерпал себя по облигациям, фондовым индексам и валюте. Одна из главных причин этого - сжатие ликвидности. Везде, где проводилась программа QE, появлялась проблема с ликвидностью - в первую очередь это касается Японии, но даже в США стало проблематично торговать большими суммами. О сжатии ликвидности на долговом рынке еврозоны, кстати, сообщали уже многие финансовые институты.