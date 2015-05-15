В пятницу европейские индексы растут: внимание на греческом вопросе

Сегодня фондовые индексы европейских бирж показывают рост, акции постепенно восстанавливаются после недельного спада из-за мировых распродаж облигаций, а инвесторы все еще следят за новостями по греческому долгу. Во время европейских торгов в пятницу к 12:41 мск EURO STOXX 50 подрос на 0,49%, французский CAC 40 вырос на 0,59%, тогда как германский DAX 30 увеличился на 0,41%.

В пятницу греческие политики хотят провести переговоры с еврокредиторами и МВФ по поводу растущего давления на Афины: правительство вынуждают принять соглашение по финпомощи, потому что страна уже испытывает трудности с ликвидностью и сроками выплаты государственного долга.

Сектор финансов демонстрирует неоднозначную динамику, потому что акции французских кредиторов Societe Generale выросли на 1,25%, BNP Paribas – на 1,38%, тогда как немецкий Deutsche Bank теряет в цене 0,22%. Акции Lloyds Banking и Royal Bank of Scotland выросли на 0,34% и 0,13% соответственно, акции HSBC Holdings и Barclays выросли на 0,82% и 0,88%.

Лондонский индекс FTSE 100 поднялся в пятницу на 0,45%, когда акции Coca Cola выросли на 3,53% на заявлениях компания об увеличении объема розлива в I квартале на 7,2% благодаря дополнительным торговым дням и высоким продажам в Нигерии, Польши, Румынии, Венгрии и Чешской Республики.