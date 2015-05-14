Нефть дешевеет на беспокойстве о глобальном спросе

В четверг нефть подешевела: слабые данные из экономики №1 в мире дали повод сомневаться в том, что мировой спрос вырастет. Перспективы снижения глобальной потребности рынков в нефти перекрыли даже крупную просадку в запасах сырья на прошлой неделе.

На 11.47 мск Brent с поставкой в июне стоит $67,16 за баррель; WTI - $60,19.

Китай, крупнейший мировой потребитель энергоносителей, отмечает, что его экономика продолжает замедляться, даже несмотря на программу смягчения монетарной политики. Европейский экономический локомотив, Германия, в первом квартале продемонстрировала невыразительный ВВП, недотянувший до прогнозов. В США розничные продажи в апреле должны были вырасти, а по факту остались на месте.



«За последние сутки на мировые рынки поступили крайне слабые данные, и они надавили на нефтяные котировки. Нефть проигнорировала тот факт, что запасы сырья в США продолжают снижаться. Она боится замедления спроса и поэтому пошла вниз», — говорит Майкл Маккарти, главный стратег CMC Markets (Сидней).

Запасы сырья в США падали уже вторую неделю подряд — на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали, что нефти в закромах американской родины станет больше на 386 тысяч баррелей.

Впрочем, несмотря на снижение, запасы по-прежнему на 90 млн баррелей выше, чем в это же время в прошлом году.

Фундаментальные факторы не меняются, ситуация с избытком нефти продолжается и задерживается, и мы видим дальнейшие риски снижения нефтяных котировок. Международное энергетическое агентство во вторник предупредило, что мировой избыток и рост потребления очень далеки от баланса.

Однако рынок на прошлой неделе встряхнули спекулятивные ставки, которые и привели к росту нефтяных котировок до максимумов 2015 года. Ценам оказали поддержку также ослабление доллара, прогнозы снижения производства.

Для американской нефти есть два фактора кратковременного роста: это приближение пикового летнего спроса и сезона ураганов в США (ураганы могут нарушить ситуацию с поставкой). Майкл Маккарти говорит: «Я думаю, что в ближайшие 30 дней мы увидим, как WTI в какой-то момент протестирует $70 за баррель».