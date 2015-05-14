Доллар почти на четырехмесячном минимуме

В четверг к 10.37 мск доллар находится на минимуме с 21 января против корзины основных валют: сейчас значение индекса доллара составляет всего 93,26. К этому привели удивительно низкие данные о розничных продажах в США за апрель. Некоторые инвесторы уже высказываются, что будут крайне удивлены, если ФРС при таком состоянии экономики позволит себе поднять процентную ставку в 2015 году. Речь о скорейшем подъеме ставки уже практически не заходит.

К 10.50 мск EURUSD выросла до 1,1388, GBPUSD окрепла до 1,5774; USDJPY упала до 119,20.



Масаси Мурата, валютный стратег Brown Brothers Harriman (Токио) говорит: «Для меня данные по розничным продажам стали настоящим шоком. И даже если в мае и июне ситуация изменится и настроения рынка улучшатся, этот слабый результат серьезно сказался и на курсе доллара, и на ожиданиям подъема ставки регулятора». Мурата говорит, что чудеса случаются и нельзя полностью исключать ситуации с ростом ставки ФРС уже в июне, но наиболее вероятный сценарий для американского регулятора — даже не сентябрьский подъем ставок, а осторожное ожидание до конца года.