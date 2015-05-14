Доллар почти на четырехмесячном минимуме

В четверг к 10.37 мск доллар находится на минимуме с 21 января против корзины основных валют: сейчас значение индекса доллара составляет всего 93,26. К этому привели удивительно низкие данные о розничных продажах в США за апрель. Некоторые инвесторы уже высказываются, что будут крайне удивлены, если ФРС при таком состоянии экономики позволит себе поднять процентную ставку в 2015 году. Речь о скорейшем подъеме ставки уже практически не заходит.
К 10.50 мск EURUSD
выросла до 1,1388, GBPUSD окрепла
до 1,5774; USDJPY упала до 119,20.
Масаси Мурата, валютный стратег Brown Brothers Harriman (Токио) говорит: «Для меня данные по розничным продажам стали настоящим шоком. И даже если в мае и июне ситуация изменится и настроения рынка улучшатся, этот слабый результат серьезно сказался и на курсе доллара, и на ожиданиям подъема ставки регулятора». Мурата говорит, что чудеса случаются и нельзя полностью исключать ситуации с ростом ставки ФРС уже в июне, но наиболее вероятный сценарий для американского регулятора — даже не сентябрьский подъем ставок, а осторожное ожидание до конца года.
А вот отскок евро до максимума с 14 января многие аналитики связывают с внезапной распродажей бондов в Германии и последующим сжатием в результате взлета доходностей гособлигаций в Европе. Правда, сейчас доходность немецких облигаций, скорее всего, вернется к нормальным уровням: не нужно забывать о том, что программа скупки бондов ЕЦБ работает. «Мы рассматриваем этот взлет как временный шум и ожидаем, что евро вернется к нисходящему движению и в итоге дойдет до паритета с долларом», — говорит Хенг Кун Ху, старший форекс-стратег в сингапурском отделении Credit Suisse.
Стерлинг находится на полугодовом максимуме к доллару США. Это связано в основном с оптимистичными результатами выборов 7 мая. На отличное настроение фунта не повлияла даже осторожность Банка Англии, который мало того что не стал повышать ставку сейчас, так еще и прокомментировал свое решение: «осторожное повышение начнется примерно через год».